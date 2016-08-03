Тбилиси, 3 августа, 2016, 11:57 — ИА Регнум. Популяризация и международная известность Грузии растет, и в будущем году можно ожидать еще большего увеличения потока туристов, заявил премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили на заседании правительства 3 августа.

Vladimer Shioshvili Исторический центр Тбилиси на закате, панорама

По его информации, за 7 месяцев текущего года Грузию посетили более 3,4 млн человек, что на 11% превышает показатель аналогичного периода прошлого года.

Самым рекордным в этом году оказался июль, в течение которого Грузию посетили 764 022 зарубежных туриста, что на 26 124 человек больше показателя за июль 2015 года. Вместо с ростом посетителей из соседних стран растет и число туристов из стран ЕС, отметил Квирикашвили.

Доходы от туризма в первом квартале 2016 года составили 354,5 млн лари, что на 15,7% превышает показатель первого квартала 2015 года.

«Думаю, что это очень важная тенденция, которая означает рост доходов трудоустроенных в сфере туризма людей. Это означает рост числа трудоустроенных людей, что очень важно», — пояснил премьер.

В будущем году правительство планирует в сфере туризма новые мероприятия по новым схемам, которые собирается составить и спланировать осенью текущего года.