Москва, 3 августа, 2016, 11:49 — ИА Регнум. Применение такой меры, как условное осуждение, для признанных виновными в коррупционных преступлениях предлагается отменить. Как передает корреспондент ИА REGNUM 3 августа, соответствующий законопроект внесли в Госдуму депутаты от фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов и Олег Михеев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

«Ситуация, при которой лицо, совершившее простое хищение, привлекается к реальному сроку лишения свободы, а за совершение должностного преступления, повлекшего более серьезные последствия, назначается условный срок, негативно сказывается на общественном мнении и состоянии правопорядка в целом», — считают авторы законопроекта. Безнаказанность коррупционеров — а именно так в общественном сознании воспринимается условное осуждение, умаляет авторитет органов публичной власти, полагают в «Справедливой России».

В связи с этим законопроектом предлагается установить, что условное осуждение не назначается за такие коррупционные преступления, как злоупотребление полномочиями в коммерческих и иных организациях, коммерческий подкуп, злоупотребление должностными полномочиями. Не смогут получить условные сроки также признанные виновными в нецелевом расходовании бюджетных средств, нецелевом расходование средств государственных внебюджетных фондов, а также во внесении в единые госреестры заведомо недостоверных сведений.

Законопроект также не допускает назначение условных сроков за превышение должностных полномочий, незаконное участие в предпринимательской деятельности, получение взятки, служебный подлог, незаконную выдачу паспорта гражданина РФ, а равно внесение заведомо ложных сведений в документы, повлекшее незаконное приобретение гражданства РФ.

Такие же правила будут действовать в отношении таких преступлений, как привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности, незаконное освобождение от уголовной ответственности и незаконное задержание, заключение под стражу или содержание под стражей. Согласно законопроекту, условные сроки также не будут давать за фальсификацию доказательств и результатов оперативно-розыскной деятельности, а равно и за вынесение заведомо неправосудных приговоров, решений или иных судебных актов.

Принятие закона «повлечет повышение эффективности борьбы с коррупцией», считают депутаты Госдумы.