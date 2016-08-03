Хабаровск, 3 августа, 2016, 11:46 — ИА Регнум.



Ян де Брай. Забота о сиротах. 1663

Доходный дом для бюджетников

В Хабаровском международном аэропорту встретили и проводили миллионного пассажира. Хабаровчанке Лилии Гладкой сотрудники воздушной гавани вручили эксклюзивную модель «Боинг 777» — именно такие машины выполняют сегодня полеты из lальневосточной столицы, сообщила краевая газета «Тихоокеанская звезда».

Это же издание сообщает о реализации в Хабаровском крае проекта по строительству наёмных домов социального типа. Первый «доходный дом» появится в Бикине уже в октябре этого года. Запланировано строительство аналогичного жилья в Ванинском и Тугуро-Чумиканском районах.

Прибавить газу!

Газификация в Хабаровском крае выполнена всего на 8%. «Это медленные темпы», — сказал секретарь Совбеза РФ Патрушев на выездном совещании, прошедшем 2 августа в Южно-Сахалинске, сообщает ИА AMURMEDIA.

Он добавил, что сегодня особое внимание уделяется развитию угольной промышленности, нефтехимии. «Эти и другие проекты призваны способствовать превращению Дальнего Востока в один из ведущих нефтегазовых регионов страны, придать дополнительный импульс социально-экономическому подъему Дальнего Востока», — пояснил чиновник.

Хабаровск — первый на деньги «Платона»

Хабаровск первым в России претендует на часть денег, собранных с помощью системы «Платон» с владельцев грузовиков и фур за проезд по федеральным трассам. Об этом на церемонии открытия памятника царскому министру путей сообщения Михаилу Хилкову в Тульской области заявил глава Росавтодора Роман Старовойт: «Хабаровск уже провел конкурс и отобрал концессионера».

Собранные с большегрузов средства пойдут на сооружение платной дороги, сообщает ИА Vostokmedia.

На две вакансии — 20 кандидатов

Краевая газета «Хабаровский экспресс» утверждает, что в регионе в предвыборный период началась «гонка на выбывание».

«В традиционно тихом и спокойном Хабаровском крае забурлили страсти, на два вакантных места депутатов Госдумы подали документы аж 20 кандидатов. 11 из них — по Комсомольскому одномандатному округу и девять по Хабаровскому», — пишет СМИ.

Наиболее интересной представляется борьба двух Борисов — действующего депутата Госдумы Бориса Резника и краевого депутата Бориса Гладких. Другому политическому тяжеловесу — депутату Госдумы от ЛДПР Сергею Фургалу серьезную конкуренцию может составить другой известный хабаровчанин — адвокат и спортсмен Геннадий Мальцев.

Миллионы за виртуальных подтопленцев

Это же издание сообщает о предстоящем суде над бывшим министром строительства Хабаровского края Андреем Поповым, обвиняемым в превышении должностных полномочий. Экс-министру грозит до четырех лет колонии: дома для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, стоят недостроенными, скандал длится второй год.

По версии следствия, в 2013—2014 годах Андрей Попов заключил 16 контрактов на строительство 521 квартиры для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в жилом комплексе «Твердохлебово», расположенном в селе Мирное. Общая сумма контрактов превышала 750 миллионов рублей. Первая очередь жилья должна была быть сдана в конце 2013 года. Вторая очередь в феврале 2015 года.

В настоящее время возведены и переданы министерству строительства всего 195 квартир. Остальные еще не сданы. При заключении контрактов министр строительства допустил многочисленные нарушения федерального законодательства, а также условий контрактов. Например, в январе 2014 года, зная о том, что строительство домов первой очереди «Твердохлебово» не завершено, сроки исполнения контрактов нарушены, он заключил новые контракты на строительство квартир (вторая очередь) без согласования с главным контрольным управлением правительства Хабаровского края. По версии следствия, все это привело к неэффективному и нерезультативному расходованию бюджетных средств, а также нарушению прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые не смогли вовремя вселиться в квартиры.

Директору компании-застройщика инкриминируют растрату, присвоение денег и мошенничество. Подозреваемый находится под следствием, ему определена мера пресечения в виде домашнего ареста. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Между тем в Хабаровске возбуждено еще одно уголовное дело — о мошенничестве в особо крупном размере. Неизвестный получил несколько миллионов рублей, создав «на бумаге» рабочие места для жителей Комсомольска-на-Амуре, пострадавших от наводнения. В 2013 году неустановленное лицо заключило договор с Центром занятости об организации временных рабочих мест для подтопленцев. ЦЗН договор заключил и перечислил на счет некоего ИП 2,5 миллиона рублей. Теперь «удачливому» (или не очень?) предпринимателю грозит до 10 лет колонии.