Москва, 3 августа, 2016, 11:57 — ИА Регнум. Боевой робот «Нерехта-2» станет составной частью экипировки «солдата будущего» российской армии, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на гендиректора Фонда перспективных исследований Игоря Денисова.

Цитата из к/ф «Звёздные войны. Эпизод I: Скрытая угроза». реж Джордж Лукас. 1999. США Боевые роботы

По словам Денисова, у солдата появится личный помощник, так как бесконечно повышать боевые возможности человека не представляется возможным. Робот-помощник будет управляться голосовыми сигналами и жестами. Кроме того, огонь применяемого роботом оружия будет переводиться на другую цель простым движением личного оружия бойца.

Кроме непосредственного участия в бою, на робота могут быть возложены функции транспортировки грузов, боеприпасов, обеспечения связи, обнаружения противника в разных диапазонах.

Боевой робот «Нерехта-2» будет продемонстрирован на полигоне в конце 2016 года.