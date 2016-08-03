Москва, 3 августа, 2016, 11:38 — ИА Регнум. Власти Москвы планируют объявить конкурс на поставку 150 новых низкопольных трамваев в течение трех лет. Как сообщил глава департамента транспорта Максим Ликсутов, каждый год город будет закупать по 50 трамваев, сообщает официальный портал мэра Москвы.

surfingbird.ru Трамвайные пути. Москва

«Возможна досрочная поставка», — подчеркнул чиновник.

Всего планируется обновить 40% столичных трамваев и развивать скоростные трамваи. Новые трамваи должны быть оснещены видеонаблюдением, кондиционерами и подогревом сидений. Также будут созданы посадочные платформы и выделенные пути.

Напомним, первый низкопольный трамвая начал курсировать в Москве в 2014 году по маршруту № 6 до станции метро «Сокол».

Ранее сообщил директор «Мосгортранса» Евгений Михайлов, в ближайшие три года трамвайная сеть столицы будет переведена на тактовое расписание.