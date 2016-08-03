Махачкала, 3 августа, 2016, 11:31 — ИА Регнум. Готовящийся в Дагестане по инициативе главы республики меморандум о честных выборах, который намерены подписать политические партии, кроме партии «Родина», не является новшеством политической жизни республики и не связан с разговорами о давлении на оппозицию. Такое мнение высказал ИА REGNUM 3 августа дагестанский политолог Ханжан Курбанов.

Resizia Выборы

По его мнению, этот документ готовится не для того, чтобы минимизировать разговоры о нечестной политической борьбе, это обычная практика: «Не думаю, что меморандум связан со снятием с выборов политической партии «Народ против коррупции» или же некоторых кандидатов от партии «Родина». Ведь такие же обвинения в адрес власти и первых лиц республики были и раньше. Они традиционны».

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Что касается нежелания партии «Родина» подписывать этот документ, то это может быть связано с попыткой сделать себе репутацию гонимой политической силы и тем самым перетянуть на свою сторону как можно больше оппозиционного электората, считает Курбанов. Или же, допускает эксперт, таким образом партия хочет привлечь к себе сторонников отказавшейся от борьбы партии «Народ против коррупции», которая заявила, что снимается с выборов из-за такого же давления власти.

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Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в Дагестане готовится к подписанию меморандум о честных выборах, который, по сообщению пресс-службы главы и правительства республики, подготовлен по инициативе главы республики Рамазана Абдулатипова. В пресс-службе сообщили, что его подпишут все участники выборов, кроме партии «Родина». В самой партии заявили, что меморандум этот ничего не означает, поскольку в данный момент уже оказывается колоссальное давление на партию, в результате которой около 50 кандидатов заявили о желании сняться с выборов, ссылаясь на давление высших должностных лиц республики, членов правительства и ряда глав муниципалитетов.

Ранее с предвыборной дистанции сошла партия «Народ против коррупции», которая тоже причиной своего отказа от участия в выборах назвала давление власти.