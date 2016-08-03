Сыктывкар, 3 августа, 2016, 11:28 — ИА Регнум. По результатам доследственной проверки по факту получения работником лесозаготовительной организации тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, совершенное лицом, на которое возложены обязанности по их соблюдению, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СКР по Коми.

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По данным следствия 6 апреля 2016 года выполнялись работы по демонтажу металлического лестничного марша и проходной площадки подкрановой эстакады мостового крана на территории объекта ООО «ЛесПромХоз». В результате чего данная металлоконструкция лопнула и ударила сварщика 1990 года рождения. Полученные им телесные повреждения квалифицированы как тяжкий вред здоровью. Причиной случившегося, по версии следствия, явилось нарушение правил техники безопасности и иных правил охраны труда должностными лицами лесозаготовительной организации.

По уголовному делу проводится комплекс процессуальных и следственных действий, направленных на получение и закрепление доказательственной базы.

Отметим, что вопросы производственного травматизма поднимались на итоговом совещании прокуратуры Коми. Из доклада следует, что по данным государственной инспекции труда в 1 полугодии 2016 года в республике на производстве погибло 40 человек, здоровью 17 работников причинен тяжкий вред.