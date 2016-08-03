Москва, 3 августа, 2016, 11:27 — ИА Регнум. Сегодня можно констатировать, что основная причина пожаров — это не просто человеческий, но и административный фактор. Об этом заявил глава Минприроды России Сергей Донской, сообщили в министерстве.

Алексей Денисов-Уральский. Лесной пожар. 1910

«Стихия — в головах у региональных властей, а не в сложных природных условиях. Прогнозировать погодную ситуацию мы научились во всех регионах, а вот работать научились не во все из них», — подчеркнул Донской.

Министр также отметил, что на подготовку к пожароопасному сезону необходим значительно меньший объем средств, чем на ликвидацию последствий пожаров: «Бездействие некоторых региональных властей можно объяснить только одним — халатным, просто преступным отношением к нашим лесным богатствам и гражданам, проживающих на вверенных им территориях».

Как сообщало ИА REGNUM, по данным на 2 августа в России действовало 67 лесных пожаров на площади 9 907 га, в том числе. Введен режим ЧС в 4 субъектах РФ. Введен особый противопожарный режим в 41 субъекте РФ.

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