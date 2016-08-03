Ярославль, 3 августа, 2016, 11:25 — ИА Регнум. «Все революционеры сидели в тюрьме! Так было всегда!» — крикнул мэр Ярославля Евгений Урлашов, когда конвой выводил его из зала суда после оглашения приговора. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

ИА REGNUM

«Женя, мы тебя любим! Мы верим в тебя!» — крикнул кто-то из зала.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 3 августа Кировский районный суд вынес приговор временно отстраненному мэру Ярославля Евгению Урлашову. Он приговорен к 12,5 годам колонии строгого режима. Его бывший заместитель Дмитрий Донсков оправдан, его советник Алексей Лопатин получил 7 лет.

Ранее были осуждены другие фигуранты дела, которые признали свою вину: бывший директор агентства по муниципальному заказу ЖКХ Максим Пойкалайнен и посредник ярославец Андрей Захаров.