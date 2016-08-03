Ростов-на-Дону, 3 августа, 2016, 11:25 — ИА Регнум. 267-ая годовщина со дня основания Ростова-на-Дону требует от властей все больших затрат. Торжества пройдут в сентябре. К этой дате донская столица будет украшена за 3,3 млн рублей, засверкает огнями за 2,1 млн рублей, а вот подготовка сцены на Театральной площади, на которой состоится гала-концерт, обойдется в 1,2 млн рублей. Электронный аукцион объявлен на сайте госзакупок, передает корреспондент ИА REGNUM 3 августа.

donland.ru Салют на Театральной площади

Исполнителя, который окажет услуги по техническому обеспечению праздничного гала-концерта, посвященного Дню города, ищет управление культуры города. Согласно техзаданию, Театральную площадь оснастят двумя всепогодными экранами, сценическим комплексом. Все будет подсвечено театральными прожекторами, будут созданы спецэффекты. Исполнитель также ответит за качество звука.

Если сложить вместе предыдущие объявление, размещенные на сайте госзакупок, то получается приличная сумма — 6,7 млн рублей будет направлено только на внешний облик города, которому придадут торжественности.

Ранее по теме: К 267-й годовщине Ростов-на-Дону осветят за 2,1 млн рублей

Напомним, что ко Дню города планируется не только украсить областной центр, но и привести в порядок улицы. Так, на Пушкинском бульваре решено поменять плитку. Обойдется это удовольствие в 9,5 млн рублей.

Читайте также: В Ростове-на-Дону поменяют плитку на Пушкинском бульваре за 9,5 млн рублей

Как ранее сообщало ИА REGNUM, обычно день города отмечается в третье воскресенье сентября, но в этом году праздничная программа по случаю дня рождения донской столицы намечена с 9 по 11 сентября.