Оренбург, 3 августа, 2016, 11:19 — ИА Регнум. Число туристов, предпочитающих отдых на Соль-илецком курорте в Оренбургской области растет с каждым годом. В 2002 году уникальные озера посетило 250 тыс. человек, в 2015 — 1725 тысяч. В 2016 году (май-июль) озёра посетили более 900 тыс. человек. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в администрации Соль-Илецкого городского округа.

Знаменитое озеро Развал в Соль-Илецке

Увеличение потока по отношению к 2002 году составило 690%, по отношению к 2012 году — 123%.Согласно прогнозам, в 2016 году Соль-Илецкий городской округ посетит 1820 тыс. человек.

«Одной из приоритетных сфер деятельности городского округа в настоящее время является сфера туризма. Основным показателем, доказывающим перспективность и значимость развития туристской сферы, является число посещений курорта местного значения «Соленые озера», — сказал глава Соль-Илецкого городского округа Василий Трибушной.

Чиновники отмечают, что целью создания туристско-рекреационного кластера «Соленые озера"является формирование к 2020 году саморазвивающейся конкурентоспособной туристско-рекреационной системы, обеспечивающей высокий уровень обслуживания туристов в круглогодичном режиме функционирования.

Напомним, нареализацию проекта «Туристско-рекреационного кластера «Соленые озера» до 2018 года предполагается направить более 6 млрд руб. Круглогодичное функционированиекластера будет обеспечиваться за счет строительства и ввода «якорных"объектов на площадках к юго-западу и юго-востоку от озер.

В настоящеевремя на территории городского округа функционирует шесть предприятий, осуществляющие туристскую деятельность: экскурсионное обслуживание, тур — агентские услуги, разработку и продвижение туристских маршрутов, продажубилетов, рекреационно-оздоровительные услуги.

Экскурсионныебюро помимо реализации экскурсионных программ, предоставляют услуги побронированию гостевых домов. На сегодняшний момент в базе экскурсионных бюро — 160 гостевых домов.

Натерритории городского округа функционирует 15 туристских маршрутов. ВСоль-Илецком городском округе существует четыре объекта культурногонаследия федерального значения и 15 объектов культурного наследия местногозначения.

В оренбургских турфирмах отмечают, что по-прежнему многие туристы предпочитают самостоятельное посещение курорта, без посредничества турагентств. Жители Соль-Илецка, сдающие жилье туристам в летний сезон, говорят, что цены этим летом варьируются от 300 до 450 рублей за одно спальное место.

Местный житель, уже много лет принимающий у себя дома туристов, отметил, что первый год стоял с табличкой «Сдается жилье», теперь она без надобности. Ежегодно привечает одних и тех же людей. Но мало кто задерживается на период более 10 дней.

В свою очередь туристы отмечают оздоровительный эффект от посещения соленого озера и рапы. Вода в озере Развал настолько плотная (концентрация солей достигает 320−340 граммов на литр, это почти в 10 раз превышает концентрацию солей в воде Черного и Средиземногоморей), что человек может передвигаться вертикально, не касаясь дна. Развал называют оренбургским Мертвым морем — соленая вода оказывает преимущественно гиперсмолярное, антимикробное воздействие, в связи с этим наиболее выражено очищающее действие на кожу и слизистые.

Погружаться в озеро следует до уровня груди, так как глубокое погружение и долгое нахождение в воде отрицательно влияет на сердечно-сосудистую систему. Врачи рекомендуют осуществлять прием водных процедур в озере в среднем 15−20 минут, чередуя прием водных и грязевых процедур с 30-минутным отдыхом в тени.

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Добавим, Соль-Илецкая курортная зона обладает богатейшим рекреационным потенциалом и разнообразнымиприродными лечебными ресурсами, возможно широкое использование их в различных направлениях: водолечение, грязелечение, спелеолечение, кумысолечение, фитотерапия, включая арбузо-дынелечение. Соль-Илецкое месторождение на базе водогрязелечения является национальным достоянием России.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, инвестиционный проект «Туристско-рекреационный кластер «Соленые озера» реализуется правительством Оренбургской области совместно с Соль-Илецкимгородским округом, бизнес-сообществом и входит в перечень мероприятий федеральнойцелевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011−2018 годы)», начиная с 2013 года.

В рамкахфедеральной программы на 2016 год было запланировано выделить 225 млн рублейфедеральной субсидии на софинансирование строительства двух объектовобеспечивающей инфраструктуры: «Строительство водопровода от станции второгоподъема до рекреационно-оздоровительного комплекса «Соленые озера» и"Водоснабжение города Соль-Илецка 1 и 2 пусковые комплексы, 1 пусковойкомплекс». Данные объекты будут введены в эксплуатацию в 2016 году. Завершениестроительства этих объектов значительно улучшит ситуацию по обеспечениюпитьевой водой в Соль-Илецком городском округе.

В рамкахсоздания туристско-рекреационного кластера «Соленые озера» продолжаетсяреализация инвестиционного проекта по возведению оздоровительного комплекса. Планируется, что строительство первой очереди, начавшееся в сентябре 2015 года, завершится в 2018 году. Инвестором данного проекта выступает ООО"Соль-Илецк-курорт». Стоимость первой очереди комплекса составляет 2,1 млрд рублей.

Внешний видкорпусов будет иметь общий идейный замысел и напоминать прозрачные кристаллы соли. Все корпуса по проекту оборудованы панорамными лифтами, а входные группыкорпусов — пандусами для маломобильных групп населения.