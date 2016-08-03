Калуга, 3 августа, 2016, 11:17 — ИА Регнум.



nedelya40.ru Калужские дети отправились на отдых в Крым

На отдых в Республику Крым из 14 муниципальных образований Калужской области отправилось порядка 100 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Как сообщили 3 августа корреспонденту ИА REGNUM в региональном министерстве образования и науки, в период по 24 августа юные калужане будут отдыхать в загородном оздоровительном лагере «Орлёнок», расположенном неподалеку от Феодосии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, более 184 млн рублей из областного и местных бюджетов планируется направить на организацию отдыха, оздоровления, занятости калужских детей и подростков в 2016 году. Отдых организован для 83 тысяч детей от 7 до 17 лет, в том числе для 34 тысяч детей, находящихся в трудной жизненной ситуации,

Дети калужского региона отдохнут в 17 загородных оздоровительных лагерях, трех оздоровительных учреждениях санаторного типа и трех санаториях, 351 лагере дневного пребывания, шести лагерях труда и отдыха, 22 туристических и палаточных лагерях. Кроме того, на 512 пришкольных участках, школьных лесничествах и досуговых площадках будет участвовать в оздоровительных мероприятиях около 29 тысяч человек, в 232 многодневных туристических походах примут участие свыше 8680 подростков.

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