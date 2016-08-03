Пекин, 3 августа, 2016, 11:17 — ИА Регнум. Видеозапись первого пуска по улицам города Циньхуандао (Китай) портального автобуса ТЭВ-1 появилось в интернете. Двухминутная видеозапись размещена на сайте TouTube.

Вид из кабины водителя ТЭВ-1

Видеоролик позволяет судить о размерах техники и о впечатлении, которое она произвела на жителей Циньхуандао, присутствовавших при пилотном запуске ТЭВ-1. Гигантский автобус, украшенный красной лентой, движется по рельсам под приветственные возгласы публики. Под ним спокойно проезжает автомобиль, которому ТЭВ-1 не создаёт помех.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 3 августа в Китае завершился первый этап дорожных испытаний автобуса ТЭВ-1, который позволит решить проблему пробок в крупных городах. В ходе тестирования автобус справился с возложенными задачами, в ближайшее время испытания транспорта продолжатся.

Напомним, что автомобильные пробки в такой густонаселённой стране как Китай являются серьёзной проблемой. В феврале власти столицы Китая приняли решение об ускоренном развитии сети Пекинского метрополитена.

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