Петропавловск-Камчатский, 3 августа, 2016, 11:09 — ИА Регнум. Камчатка нуждается в обновлении средне‑ и малотоннажного флота для развития рыбопромышленности, но проект постановления Росрыболовства по господдержке предусматривает для Дальнего Востока только выделение «квот под киль» под крупнотонажные суда, которые практически не используются на Камчатке. Об этом губернатор региона Владимир Илюхин говорил на совещании в Южно-Сахалинске под председательством помощника президента РФ, секретаря ГосСовета Игоря Левитина.

Порт Петропавловск-Камчатский

Обсуждался ход реализации поручений Владимира Путина о развитии рыбохозяйственного комплекса, данных еще осенью прошлого года. Левитин отметил, что из 31 пункта поручений только 5 сняты с контроля. Кроме того, этим летом принят федеральный закон, который регулирует порядок прибрежного и промышленного рыболовства. Однако целый ряд подзаконных актов к нему до сих пор не приняты из-за разногласий в ведомствах. В том числе не решен вопрос по распределению инвестиционных квот, а новый механизм поддержки призван стимулировать промышленников к обновлению флота и строительству новых перерабатывающих мощностей.

Однако, как было замечено на совещании, проект постановления Росрыболовства предусматривает выделение «квот под киль» для Дальневосточного бассейна только под крупнотоннажные суда. Но это, как говорит губернатор Владимир Илюхин, не учитывает специфику региона.

«Ни одно из камчатских предприятий не сможет претендовать на эти меры поддержки», — сказал Илюхин, подчеркнув, что большинство дальневосточных компаний нуждаются в обновлении именно средне‑ и малотоннажного флота, в то время, как инвестиционные квоты на Дальнем Востоке предполагается выделять только под строительство крупнотоннажного флота.

При этом губернатор привел в пример местный колхоз Ленина, который сделал в Калининграде крупный заказ на строительство серии среднетоннажных судов. Стоимость проекта — 4,5 млрд рублей, но по проекту постановления Росрыболовства, предприятие не может получить госсподдержку.

«Это уникальные многофункциональные суда, которые будут решать абсолютно все задачи, стоящие перед отраслью. Они способны вести промысел различными орудиями лова: трал, кошелек, ловушки крабовые. Поэтому они будут востребованы на Дальнем Востоке. Эти суда будут построены по норвежскому проекту. Есть компании, которые вслед за нами планируют заняться строительством, но пока их сдерживает отсутствие этого типа судов в этом проекте», — отметил председатель колхоза Ленина Сергей Тарусов.

Камчатку в этом вопросе поддержал и председатель Всероссийского союза рыбаков Александр Фомин. Он подчеркнул, что условия проектов Постановлений, подготовленные ФАРом, ограничивают возможность использования мер господдержки российскими предприятиями.

«Нам необходимо будет в правительстве донести опасения рыбаков Дальнего Востока, что, с их точки зрения, это несправедливое выделение квот. Вопрос очень серьезный. С ним связано создание тысяч рабочих мест. А потребителям он не дает получать дешевую рыбохозяйственную продукцию», — заметил Игорь Левитин.