Вашингтон, 3 августа, 2016, 11:13 — ИА Регнум. США стали лидерами среди поставщиков вооружения для Украины, поставив киевскому режиму военное имущество и оборудование на сумму не менее $117,5 млн, сообщает украинское издание «Апостроф» со ссылкой на министерство обороны Украины.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Помощь Украине Порошенко

В частности, США передали киевским вооруженным формированиям лазерные системы для тренировки личного состава MILES, радиостанции, оборудование для минеров, устройства ночного видения, тепловизоры и военно-медицинское снаряжение.

Подконтрольные киевскому режиму формирования получили от США бронежилеты, десантные лодки, оборудование контрбатарейной борьбы, одежду, снаряжение, сухие пайки и автотехнику.

Напомним, что с начала 2014 года страны НАТО и близкие к этому блоку государства, поставили киевскому режиму различного оборудования и техники на сумму, превышающую $164,1 млн.

ИА REGNUM сообщало ранее, что в апреле 2015 года Комитет Вооруженных сил США поддержал инициативу о поставках на Украину летального оружия, а в бюджет США были внесены поправки, предусматривающие поставки киевскому режиму вооружения на сумму не менее $ 200 млн.