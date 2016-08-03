Пекин, 3 августа, 2016, 10:57 — ИА Регнум. Экс-секретарь КПК в Нанкине Ян Вэйцзэ предстал перед Народным судом средней ступени по обвинению в коррупции в особо крупном размере. По имеющимся у стороны обвинения данным, экс-чиновник незаконно обогатился на 16,43 млн юаней ($2,48 млн).

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Экс-чиновник был задержан в 2015 г. В ходе внутреннего расследования Центральной комиссии по проверке трудовой дисциплины было установлено, что Ян Вэйцзэ использовал свое служебное положение в целях личной выгоды. Бывший чиновник и его жена неоднократно получали дорогие подарки и денежные суммы за защиту интересов предпринимателей, пишет «Жэньминь жибао».

В случае, если вина подсудимого будет доказана, ему грозит высшая мера наказания — смертная казнь.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 2 августа в Китае начался судебный процесс в отношении Фэн Чжимина — бывшего чиновника, возглавлявшего полицию в Автономном районе Внутреняя Монголия. Подсудимый обвиняется в коррупции, незаконном хранении оружия, многочисленных хищениям, а также в уклонении от уплаты налогов