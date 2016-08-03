Москва, 3 августа, 2016, 10:56 — ИА Регнум. В ночь с 12 на 13 августа 2016 года жители Москвы смогут наблюдать яркий метеоритный поток Персеиды. По прогнозам Международной метеорной организации ожидается до 150 метеоритов в час, сообщает пресс-служба московского планетария.

Unsplash Звездное небо

Свечение белых метеоров Персеиды продолжается несколько секунд. В этом году каждый желающий сможет наблюдать «звездный дождь» без телескопов.

Действие традиционного августовского звездопада приходится на период с 23 июля по 20 августа. Кроме того, а августе москвичи имеют великолепную возможность увидеть серебристые облака. «Они могут появляться в течение всего летнего периода», — уточнили в планетарии.

Напомним, в ночь с 30 на 31 июля 2016 года в Москве отмечался пик ежегодного июльского звездопада Южные Дельта-Аквариды. Число падающих метеоров достигало до 20-ти в час.