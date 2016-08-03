Ярославль, 3 августа, 2016, 10:54 — ИА Регнум. В Ярославле вынесен приговор временно отстраненному мэру города Евгению Урлашову и его бывшим подчиненным Алексею Лопатину и Дмитрию Донскову. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, Урлашов и Лопатин признаны виновными в получении и вымогательстве взяток в составе группы лиц в особо крупном размере. Дмитрий Донсков оправдан.

ИА REGNUM

Евгений Урлашов приговорен к 12,5 годам колонии строгого режима и штрафу 60 млн рублей. Алексей Лопатин — 7 годам колонии строгого режима без штрафа.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в уголовном деле Евгения Урлашова два эпизода. Мэр Ярославля и его соратники обвинялись в вымогательстве взятки в размере 14 млн рублей у владельца дорожной компании «Радострой» депутата муниципалитета Сергея Шмелева за победу в тендере на уборку и содержание улично-дорожной сети Ярославля.

Стоимость двухгодичного контракта составляла 243 млн рублей. Согласно материалам уголовного дела, за отказ заплатить деньги Шмелеву обещали расторгнуть муниципальный контракт с «Радостроем». Второй эпизод связан с получением Евгением Урлашовым взятки в 17 млн рублей от бизнесмена и депутата муниципалитета Ярославля Эдуарда Авдаляна — за содействие в получении имущества муниципального предприятия ГДУ.

Стоит отметить, что в зачет каждому пойдет срок, проведенный в СИЗО, — Урлашов и Лопатин провели под арестом чуть больше трех лет.

Деньги, изъятые в ходе обысков у Евгения Урлашова и его пресс-секретаря Светланы Ефимовой, признаны судом их собственностью и будут возвращены.