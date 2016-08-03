Москва, 3 августа, 2016, 10:54 — ИА Регнум. В ближайшие две недели премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву будет предложено вынести дисциплинарные взыскания в отношении чиновников, которые причастны к срыву сроков выполнения поручений президента РФ Владимира Путина в рыбохозяйственной отрасли. Об этом 3 августа в ходе совещания по мониторингу хода выполнения перечня поручений президента РФ в рыбохозяйственной отрасли заявил полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

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«Прямо не выполняются поручения президента РФ. Надо центр деятельности нашей переформатировать. Сейчас нам надо заняться чиновниками, которые не выполняют поручения. Аппарат полномочного президента сегодня здесь присутствует, они быстро все это подготовят. Министров приглашу, определимся, кто будет отвечать. Ставлю задачу в течение двух недель внести председателю правительства предложение о дисциплинарной ответственности всех лиц, которые не выполнили в срок поручения президента», — сказал Трутнев.

При этом он не исключил, что ряд сотрудников может потерять работу в результате вынесения наказаний: «Посмотрим, от кого надо освободиться. У нас много рабочих мест».

В свою очередь, помощник президента РФ Игорь Левитин сообщил, что «есть конфликт интересов и механизмов реализации исполнения поручений президента». По его словам, итоговый протокол совещания будет направлен президенту РФ Владимиру Путину, где будут указаны конкретные недоработки по исполнению поручений.

Напомним, в ходе заседания президиума Госсовета по развитию рыбохозяйственного комплекса РФ, которое состоялось в октябре 2015 года, президент РФ Владимир Путин дал ряд поручений для реализации в рыбохозяйственной отрасли.