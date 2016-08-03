Гонконг, Китай, 3 августа, 2016, 11:04 — ИА Регнум. На криптовалютной бирже Bitfinex в Гонконге произошло ЧП: в результате хакерской атаки похищены биткоины на сумму $65 млн, сообщает Bloomberg.

ms-it.kr.ua Хакеры

Уточняется, что из биткоин-кошельков хакерами украдено 119,756 биткоина. Биржа была вынуждена приостановить операции и обратилась в правоохранительные органы.

В результате кибератаки курс криптовалюты по отношению к доллару резко снизился: двухдневное падение составило 13%. Руководство биржи пообещало возместить потери от кибервзлома.

Напомним, виртуальная валюта биткоин появилась в 2009 году. Используется для электронных финансовых операций, включая покупки в интернет-магазинах реальных товаров и услуг. Биткоины можно обменять на одну из традиционных национальных валют через площадки для торгов.