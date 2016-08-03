Чита, 3 августа, 2016, 12:06 — ИА Регнум. Забайкальский край и Республика Бурятия получат большие ресурсы и льготы в случае присоединения к Дальневосточному федеральному округу, заявил в рамках первого заседания промышленно-инвестиционного совета Забайкальского края заместитель гендиректора Фонда развития Дальнего Востока и Байкальского региона Михаил Полковов.

Андрей Ринчино Народный Хурал Республики Бурятия

«Государство прикладывает огромные усилия и выделяет огромное количество денег для развития Дальнего Востока. Поэтому, если вдруг произойдет присоединение Забайкальского края и Республики Бурятия к Дальневосточному федеральному округу, от этого выиграют все, в первую очередь — республика и край. Они сразу получат значительно больше ресурсов и льгот», — приводит слова Михаила Полковова агентство «Забмедиа».

Говоря о реальности присоединения Забайкалья к ДФО, он отметил, что «разговоры такие ведутся, мнения такие есть в самых высоких кабинетах правительства».

«Это предположение основано на том, что названные регионы получат какие-то фантастические финансовые средства, ведь постоянно ведутся разговоры о том, что Дальний Восток необходимо поддерживать, заселять и тому подобное. Но на самом деле финансирование ведь выделяется не столько федеральным округам, сколько конкретным регионам, — сказал в интервью ИА REGNUM декан факультета политики и международных отношений Сибирского института управления филиала РАНХиГС Сергей Козлов, комментируя инициативу. — Поэтому Забайкальский край, который географически находится все-таки ближе к Сибири, особых преференций от такого присоединения не получит. Уместно об этом было бы говорить, если бы существовали крупные финансовые средства, которые государство было бы готово выделить на развитие Дальнего Востока. Но в условиях постоянно сокращающегося бюджета, сокращения социальных и прочих выплат государства говорить о том, что простое административное решение сможет привести к каким-то фантастическим экономически результатам, с моей точки зрения, не стоит».

«Вряд ли сейчас стоит заниматься переформатированием федеральных округов. Денег регионы дополнительно от этого не получат, а вот на всякие накладные управленческие расходы по изменению печатей, штампов и прочего добра уйдет немало, — считает политолог Анатолий Савостин. — Чисто географически можно воспринимать все Забайкалье — то есть и Забайкальский край, и Бурятию — не-Сибирью, но и к Дальнему Востоку оно не так уж близко. Если фантазировать, то скорее нужно создавать Забайкальский федеральный округ в составе Забайкальского края, Якутии и Бурятии. Но, повторюсь, все эти фантазии сейчас выглядят неуместными. Деньги на развитие Дальнего Востока действительно есть, но я думаю, что с появлением «новых ртов» их лишь размажут по тарелке, а эффективность их расходования понизится».

«Идея вхождения Бурятии и Забайкалья в Дальневосточный федеральный округ не новая, — отметил в беседе с ИА REGNUM бурятский политолог Алексей Михалев. — В советское время существовало даже такое понятие как ДВЗ — Дальний Восток и Забайкалье. Они всегда были тесно связаны экономически. Идею вхождения Бурятии и Забайкалья в Дальневосточный федеральный округ я оцениваю положительно. Потому что программа территорий опережающего развития, которая реализуются на Дальнем Востоке, приносит большие деньги и хорошие результаты. А Забайкалье и Бурятия остаются обделенными, хотя эти территории стратегически важны. Население Читы уже давно ориентировано в плане поиска рабочих мест на Хабаровск и Владивосток. Чтобы сохранить на этих территориях нормальную плотность населения и хоть какие-то экономические показатели, нужно, чтобы эти два субъекта вошли в состав ДФО и получили те субсидии, которые выделяются Дальнему Востоку».