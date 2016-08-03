Вашингтон, 3 августа, 2016, 10:39 — ИА Регнум. Второй квартал 2016 года стал прорывным для рынка производителей смартфонов Samsung Electronics и LG Electronics. На рынке США доля этой южнокорейской продукции составила 49%, сообщает агентство Strategy Analytics.

thatsmart.ru Samsung Apple

Доля Samsung Electronics с апреля по июнь 2016 года достигла 32,7%, что соответствует пятипроцентному росту. При этом американский производитель Apple потерял часть внутреннего рынка: доля этой продукции снизилась до 24,4% с 32,6%. Таким образом, Samsung впервые за два года опередил Apple на североамериканском рынке.

Что касается LG Electronics, то доля этой продукции на рынке США составила 16,3%, и производитель занял третье место. На четвёртом месте — ZTE с долей в 9,5% (Китай), на пятом — Alcatel (Франция) и TCL (Китай) — доля каждого из них на рынке составляет 4,6%.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Samsung провела презентацию нового смартфона Galaxy Note 7. Гаджет оснащен 5,7-дюймовым изогнутым дисплеем и сканером сетчатки глаза.