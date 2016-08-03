Москва, 3 августа, 2016, 10:29 — ИА Регнум. Доллар США и евро торгуются разнонаправленно к рублю после открытия торгов 3 августа, свидетельствуют данные Московской биржи.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар и рубль

К 10:24 мск доллар США вырос на 14 копеек и составил 66,7875 рубля. Американская валюта достигала максимума в 67,03 рубля, минимум составил 66,7525 рубля.

Евро к этому времени потерял 0,4 копейки в ходе торгов и опустился до 74,8350 рубля, торги по валюте открылись на отметке в 74,88 рубля. Максимум по евро составил 75,0875 рубля.