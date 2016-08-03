Москва, 3 августа, 2016, 15:43 — ИА Регнум. Инициатива по обязательному размещению в открытом доступе всех дипломных работ студентов высших учебных заведений России может вызвать ряд проблем с соблюдением авторского права. Уникальные научные изыскания, результаты экспериментов и описания полезных моделей, предназначенные ранее лишь для узкого круга профессоров — экзаменаторов, могут быть распространены и в дальнейшем использованы другими заинтересованными лицами. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили эксперты, комментируя возможное изменения практики защиты дипломов в вузах РФ с 2017 года.

Михаил Васильевич Ломоносов. Прижизненное изображение. Бумага, гравюра резцом. Э.Фессар и К.А.Вортман. 1757 г. Вортман Христиан-Альберт

С 2017 года высшие учебные заведения России могут начать размещать в интернете все студенческие дипломные работы для того, чтобы физические лица или любые организации смогли проверить работы учащихся на плагиат. Проверка будет вестись и с помощью системы «Антиплагиат».

«Многие из подобных процедур, в том числе проверка на «Антиплагиате» так или иначе существуют в вузах страны, но есть и некоторые тонкости, которые надо учитывать. Если вы на основании своей работы, выложенной в публичное пространство, потом собираетесь сделать статью в научный журнал, то, конечно, вам придется полностью переписать работу. Воспользоваться уже выложенной работой будет проблематично. Любые дипломные работы, которые защищаются, они статуса публикации не имеют. Хотелось бы понять, какой статус будет у этой открытой публикации, чтобы опубликованные результаты вашей работы, не могли быть просто так присвоены. Это вопрос авторского права и дальнейшего использования, ведь в этих работах могут быть описаны серьезные научные изыскания, результаты экспериментов с выложенными научными результатами, все это должно быть защищено. Я за прозрачность, но совмещенную с защитой авторских прав», — отметила директор Института образования ВШЭ Ирина Абанкина.

Ситуацию с соблюдением авторского права корреспонденту ИА REGNUM прокомментировал партнер адвокатского бюро «Тонкий и Партнеры» Денис Степкин.

«По закону об авторском праве, такое право на произведения возникает в момент его создания, то есть специальная регистрация не требуется. Если студент написал какую-то работу, то он априори обладает авторским правом на это произведение. От того, что он его выложил в интернет, его авторское право не перестало ему принадлежать», — отметил юрист.

Тем не менее он подчеркнул, что сложности могут возникнуть у авторов тех работ, в которых содержатся уникальные технические решения, которые больше относятся к вопросу патентования.

«Проблемы могут возникнуть у людей, которые написали дипломы, в которых содержаться описания каких-то полезных моделей, технических образцов. То есть не то, что касается авторского права на статью, сколько авторского права на объект изобретения. Такие изобретения защищаются больше патентным правом. Как студент, автор вряд ли сможет пройти процедуру патентования этой модели, а защититься иначе он не сможет. Есть один выход — писать диплом так, чтобы из него не было понятно, что он там изобрел, а само изобретение представлять на защите в качестве закрытого показа», — заключил собеседник агентства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в настоящее время вузы самостоятельно размещают дипломные работы в интернете и проверяют их на оригинальность, однако, как полагают эксперты, такой способ не гарантирует оригинальность работ. Обязательная практика также сможет показать реальную ситуацию с высшим образованием в РФ. Инициатива уже прошла предварительное одобрение в Минобрнауки.