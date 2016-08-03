Ростов-на-Дону, 3 августа, 2016, 10:09 — ИА Регнум. В Ростовской области продолжается регистрация кандидатов на предстоящие выборы, которые состоятся в единый день голосования — 18 сентября. Накануне избирательная комиссия региона приняла решение об отказе в регистрации кандидатам-самовыдвиженцам, претендовавшим на депутатские мандаты сельских поселений Дубовского района, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе избиркома 3 августа.

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Причина отказа в регистрации — наличие у претендентов на депутатское кресло судимости, не указанной в заявлении о согласии баллотироваться. Факт был выявлен в ходе проверки сведений о наличии судимости. По каким статьям проходили самовыдвиженцы, не уточняется.

Напомним, что ранее было отказано в регистрации по аналогичной причине четверым кандидатам в депутаты сельпо в Тарасовском и Красносулинском районах. Оказалось, что два самовыдвиженца и два представителя партии ЛДПР скрыли информацию о судимости. Причем, некоторые были признаны служителями Фемиды виновными в совершении особо тяжких преступлений.

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Как сообщало ИА REGNUM, 18 сентября этого года в России пройдут выборы в Госдуму. На Дону жители проголосуют также за депутатов органов местного самоуправления, в ряде территорий состоятся дополнительные выборы депутатов Законодательного собрания региона и Ростовской-на-Дону гордумы.

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