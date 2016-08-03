Калуга, 3 августа, 2016, 10:09 — ИА Регнум.



Губернатор Калужской области Анатолий Дмитриевич Артамонов

«Пока мы не переквалифицируем ответственность за невыплату заработной платы в статью о хищении чужого имущества, ситуация не изменится. Собственник предприятия должен понимать, какая ответственность ему грозит. Я на всех уровнях буду на этом настаивать», — заявил 2 августа на областном координационном совещании губернатор Калужской области Анатолий Артамонов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Некоторые специалисты утверждают, что причина долгов по зарплате якобы кроется в неэффективном менеджменте. К тому же, отдельные предприятия-должники используют схемы перерегистрации, меняя вывеску и оставляя долги старому предприятию, проходящему процедуру банкротства. В то же время всё движимое и недвижимое имущество достаётся новой фирме.

Впрочем, по мнению губернатора области Анатолия Артамонова, ответственность за задолженность перед сотрудниками по выплате зарплаты должны нести не менеджеры, а собственники предприятий. Глава калужского региона считает, что необходимо внести соответствующие изменения в федеральное законодательство, которое позволит привлекать их к реальной ответственности.

По данным Калугастата, на 1 июля этого года задолженность по зарплате имели 13 организаций региона на общую сумму 66 млн. 593 тыс. рублей.

Основные долги по зарплате имеют те предприятия, которые проходят процедуру банкротства. Из общей суммы долгов по зарплате среди предприятий области явным лидером последних двух месяцев остаётся ЗАО «Розовый сад» (Малоярославецкий район) — 44,3 миллиона рублей. Примечательно, что собственных средств на погашение долга у предприятия нет. После продажи движимого и недвижимого имущества ЗАО «Розовый сад» долги по зарплате будут погашены. Среди малых и средних предприятий у руководства области озабоченность вызывает ситуация на ООО «Стройинвест», долги по зарплате на котором составляют свыше десяти миллионов рублей и за последнее время выросли ещё на три, и на ООО МТЕ «Минерал» (Мосальский район), где долги по зарплате уже превысили 3,3 миллиона рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 23 организациях Калужской области удалось полностью погасить задолженность по заработной плате перед 4 624 работниками на сумму свыше 72 млн. рублей. По словам заместителя прокурора области Александра Клокова, в 2015 году динамика задолженности по заработной плате в регионе, выявленной по результатам прокурорских проверок, характеризовалась сокращением ее размера с 73 до 63 млн. рублей. А за 6 месяцев 2016 года была выплачена задолженность по зарплате на сумму более чем 51 млн рублей.

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