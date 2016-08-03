Тегеран, 3 августа, 2016, 10:06 — ИА Регнум. Первый вице-президент Ирана Эсхак Джахангири сообщил о росте несырьевого экспорта за первые четыре месяца нового года (по иранскому календарю начался 20 марта — ред.).

ИА REGNUM

«За четыре месяца экспорт товаров, не относящихся к нефти, вырос на 21%. Увеличение несырьевого экспорта — одно из приоритетных направлений деятельности исламской республики в текущем году. Всего за прошедший период Иран экспортировал ненефтяных товаров на сумму $16,3 млрд», — передает слова вице-президента телеканал Press TV.

В структуру экспорта вошли газовый конденсат, нефтепродукты, промышленные товары, сельскохозяйственная продукция, минералы, ковры и ремесленные изделия. За аналогичный период прошлого года товаров из этой категории продано на $3,4 млрд.

Джахангири призвал к устранению «препятствий для иранских подрядчиков, а также компаний, экспортирующих свою продукцию в Ирак».

В феврале 2016 г. президент Хасан Рухани призвал избавиться от нефтяной зависимости и заложить основу для несырьевой экономики.