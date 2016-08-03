Посёлок городского типа Светлый Яр, Волгоградская область, 3 августа, 2016, 10:01 — ИА Регнум. В Волгоградской области на реке Волге произошел разлив нефтепродуктов. Масляное пятно растянулось вдоль берега от райцентра Светлый Яр до населенного пункта Райгород. Прибывшие на место сотрудники МЧС, природоохранной прокуратуры и Центра лабораторного анализа и технических изменений Волгоградской области установили, что его длина превышает 10 километров.

wxrw123.com Разлив нефти

Основная версия возникновения нефтяного пятна — утечка или сброс нефтепродуктов из проходящего судна. Виновные уже устанавливаются. По словам заместителя Волгоградского межрайонного природоохранного прокурора Руслана Гасанова, ведомство направило запрос в специальные организации, эксплуатирующие суда на Волге, в первую очередь нефтеналивные суда.

Он отметил, что нефтепродуктами загрязнены река и береговая часть, однако на месте экологического ЧП гибели рыбы не наблюдается, пишет интернет-газета «Кривое зеркало». В месте разлива нефти выставлены боновые заграждения, которые не допускают распространения загрязнения по воде. Ведется очистка реки и берега от нефтяной пленки.