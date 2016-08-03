Рио-де-Жанейро, Бразилия, 3 августа, 2016, 10:09 — ИА Регнум. Комиссия по расследованию применения допинга российским легкоатлетами не обнаружила доказательств влияния российских властей на работу Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), об этом в ходе сессии МОК заявил президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Крейг Риди, сообщает «Р-Спорт».

Изображение на древнегреческом сосуде

129-я сессия Международного олимпийского комитета открылась 2 августа в бразильском Рио-де-Жанейро. В начале мероприятия обсуждался вопрос о допуске российских спортсменов к участию в Играх и критические замечания членов МОК в отношении WADA.

«Просматривая результаты и доклад Паунда, могу сказать, что комиссия не нашла какого-то вмешательства государства», — отметил Крейг Риди.

Напомним, в ноябре 2015 года глава WADA Ричард Паунд рекомендовал не допускать российских легкоатлетов к участию в летней Олимпиаде 2016 года в Бразилии в связи с нарушениями антидопинговых правил.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 июля глава независимой комиссии WADA Ричард Макларен в своем докладе подтвердил обвинения в адрес российских спортсменов, якобы применявших допинг во время Олимпиады в Сочи в 2014 году. Кроме того, в докладе говорится о махинациях государственных спецслужб и спортивных чиновников с допинг-пробами. По мнению Макларена, в России действует «специальная государственная программа», касающаяся применения допинга.

Тем не менее, 24 июля МОК предоставил международным федерациям первоочередное право допускать спортсменов к участию в Олимпиаде. При этом отмечалось, что спортсмены из России, ранее замеченные в употреблении допинга, не должны быть допущены к состязаниям.

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