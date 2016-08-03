Чебоксары, 3 августа, 2016, 09:55 — ИА Регнум. В Чувашии в августе и сентябре может определиться участь крупных предприятий. Сегодня, 3 августа, в Арбитражном суде республики состоится рассмотрение очередного иска о банкротстве в отношении ОАО «Чувашский бройлер». После судебных исков Чувашия выставила предприятия на продажу, запросив 170 млн рублей и назначив аукцион на 26 августа. Помимо этого, сегодня пройдёт аукцион по продаже АО «Чувашгражданпроект», за которое республика хочет получить как минимум 117 млн рублей. В ближайшее время с молотка может уйти и ряд других предприятий, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

chproekt.com «Чувашгражданпроект»

На 8 августа назначен аукцион по продаже акционерного общества «Плодопитомник «Батыревский», который занимается производством и реализацией посадочного материала плодово-ягодных культур. В собственности Чувашской Республики находится 100% акций. Регион планирует приватизировать 75% акций (минус одна акция), предложив выкупить их за 56 млн рублей (начальная цена). Размер уставного капитала составляет 37,5 млн рублей. На предприятии трудятся 47 человек.

В сентябре планируется приватизировать акционерное общество «Спортивно-оздоровительный комплекс «Спорт». На аукцион будет выставлен весь пакет акций (2 453 262 штуки), единственным собственником является Чувашская Республика. В настоящее время в комплексе «Спорт», оказывающем гостиничные услуги и услуги общественного питания, работают 83 человека. Девятиэтажное здание гостиницы и кафе оценены регионом в 195,4 млн рублей (начальная цена), шаг аукциона составит 1 млн рублей. Для участия в торгах участники должны будут внести свыше 39 млн рублей. Ранее «Спорт» на торги не выставлялся, размер уставного капитала составляет 24,5 млн рублей.

По данным Минимущества Чувашии, в I полугодии 2016 года в республике реализован пакет акций ОАО «Санаторий «Чувашиякурорт» по цене 114 млн рублей (начальная цена 113 млн рублей) и доля в ООО «Санаторий «Волжские зори» по цене 24,8 млн рублей. Поступление средств в республиканский бюджет от приватизации государственного имущества составило 142,4 млн рублей, в том числе от продажи акций — 138,8 млн рублей, иного имущества — 3,6 млн рублей.

Сегодня, 3 августа, состоится аукцион по продаже пакета акций акционерного общества «Головной проектно-изыскательский институт «Чувашгражданпроект», единственным собственником которого является республика. На торги выставлен весь пакет акций. Начальная цена на аукционе составит около 117,4 млн рублей. В Минимущества Чувашии заявили ИА REGNUM, что не вправе разглашать число участников аукциона.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, на 26 августа в Чувашии назначен аукцион по продаже проблемного «Чувашского бройлера». В собственности республики находятся 49% акций компании, номинальная стоимость пакета акций определена в 45,815 млн рублей. Ранее в Арбитражный суд Чувашии на предприятие подано несколько исков о банкротстве.

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Отметим, в июле в Чувашии было продано с молотка полутораметровое «Полотно Победы», которое выкупили по объявленной республиканскими властями «себестоимости» — за 39,7 тыс. рублей. Объявление о продаже вышитой вручную реликвии вызвало возмущение жителей и недоумение у общественности. Владельцем символа Победы стала некая Тамара Наумова. Как выяснилось, Наумова — жительница Ядринского района.

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Напомним, на 2016 год в прогнозный план приватизации ранее также были включены ГУП «Фильтр» (стоимость основных средств 270 тыс. рублей), ГУП «Чувашское книжное издательство» (стоимость основных средств 3,3 млн рублей), ОАО «Цивильский ветеринарно-санитарный утилизационный завод» (75% акций минус одна акция), ОАО «Чувашметалл» (20% акций), ОАО «Чувашавтодор» (100% акций), ОАО «Волжская инвестиционная компания» (49,32% акций).

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