Киев, 3 августа, 2016, 10:36 — ИА Регнум. Нацбанк Украины

Александр Горбаруков ИА REGNUM Геология

Пресс-служба НБУ сообщает следующие сведения об итогах работы украинских банков в первом полугодии: с января по июнь 2016 года доходы украинских банков составили 88 млрд грн, это на 13% меньше в сравнении с аналогичным периодом 2015 года; убыток банковского сектора составил 9,2 млрд грн (в 3 раза меньше, чем годом ранее); активы самого Нацбанка за январь — июнь увеличились на 24,8 млрд грн, составив 874 млрд грн. С другой стороны, прибыль банков в июне резко сократилась, составив всего 50 млн грн против 2,1 млрд в мае. Следует упомянуть, что в статистике НБУ не учитываются неплатежеспособные банки.

Также Нацбанк фиксирует рост объёма депозитов в банках по итогам шести месяцев 2016 года (+1,6% в гривне). Капиталовложения предпринимателей выросли более заметно: +12,7% в валюте и +3,5% в гривне. При этом лидером по приросту депозитов стал государственный «Ощадбанк», один из нескольких системных украинских банков (+6,387 млрд грн на срочных депозитах, общая сумма депозитов — свыше 43 млрд грн).

При этом о кардинальном улучшении ситуации говорить пока рано. Количество кредитов, выданных с июня 2014 г. по май 2016 г., снизилось на 22% (гривна), и на 38% (валюта). Количество проблемных кредитов возросло в два раза — с 14 до 27% (вместе с неплатежеспособными банками — свыше 40%). Объём депозитов физлиц снизился в гривне на 16%, а в валюте — в два раза.

В конце июля НБУ снизил учётную ставку с 16,5% до 15,5% годовых. Нацбанк снижает ставку уже четвёртый месяц подряд, за это время она уменьшилась на 7,5% (с 22%). «Если учетная ставка НБУ на конец 2016 года достигнет 12%, банки начнут активнее кредитовать бизнес, поскольку ставки станут привлекательнее как для самих банков, так и для надежных заемщиков», — пишет аналитик банковского сектора группы ICU Михаил Демкив в материале для «112-Украина». Остальные условия для возобновления кредитования, по мнению Демкива, уже сложились: объём накопленной избыточной ликвидности украинских банков оценивается им в 70 млрд грн. Коллеги аналитика ожидают возобновления кредитования уже в середине следующего года, в особенности, если парламентом будут приняты законы о защите прав кредиторов.

Также НБУ снизил прогноз золотовалютных резервов Украины к концу 2016 года (17,2 млрд долл вместо 18,7 млрд).

«Статьи, показавшие наибольший рост среди активов Центрального банка — это составляющие международных резервов Украины (ценные бумаги нерезидентов, авуары в специальных правах заимствований и др.), которые выросли на 28,3 млрд грн (на 9%) до 347,5 млрд грн. На конец отчетного периода международные резервы достигли в эквиваленте $14 млрд. Другой устойчивый положительный тренд — это уменьшение кредитов, предоставленных банкам и другим заемщикам на 18,4 млрд грн, то есть банки продолжают возвращать рефинансирование Центральному банку, что свидетельствует о продолжении роста ликвидности банков», — сообщают в пресс-службе.

Объём торгов ценными бумагами на украинских биржах по итогам шести месяцев 2016 года упал более чем на 40% к аналогичному периоду прошлого года. (109,6 и 184,8 млрд грн соответственно).

В конце июля глава НБУ Валерия Гонтарева заявила о небольшом смягчении валютных ограничений по импортным контрактам: «До сих пор банки должны были использовать исключительно аккредитивную форму расчетов, если сумма контракта превышала 500 тысяч долл. Впредь это требование будет распространяться только на контракты стоимостью свыше 1 млн долл.». Кроме того, граничный срок расчётов по таким операциям увеличен с 90 до 120 дней.

В НБУ не оставляют надежд получить 2,7 млрд долларов от МВФ к концу года, о чём заявила его глава в ходе пресс-конференции: «Мы снизили прогноз. Мы, к сожалению, думаем, что не успеем получить третий транш к концу года, поэтому мы его просто сдвинули на следующий год. В итоге у нас резервы, которые мы ожидаем в следующем году, увеличиваются, поскольку мы передвинули третий транш». Причины задержки регулятор комментирует достаточно туманно, предлагая обращаться за разъяснениями в МВФ. Однако эксперты отмечают, что объяснениями о «нескольких нерешенных технических вопросах» вечно отделываться нельзя: Украина вот уже почти год не получает денег от МВФ, хотя и выполняет многие антисоциальные требования фонда.

Фонд гарантирования вкладов

По итогам первых шести месяцев 2016 года в ликвидируемые на Украине банки от ФГВФЛ поступило 3,68 млрд грн: 2,29 млрд грн получили от погашения кредитов, 1,33 млрд грн — от продажи активов и 47,6 млн грн — от аренды. Кроме того, в последнюю неделю июля ФГВФЛ намеревался реализовать активы 23 неплатежеспособных банков на сумму 1,67 млрд грн (увенчалась ли продажа успехом — пока не сообщается). 1,25 млрд грн планировалось выручить за счёт продажи прав требования по кредитам. Кроме этого, в июле ФГВФЛ выставлял на продажу офисы банков-должников, скульптуры, картины, оздоровительно-развлекательный комплекс и даже действующий молочный комплекс. По состоянию на 1 июля Фонд аккумулировал более 8,5 млрд грн.

Однако на практике получение выплат от ФГВФЛ становится всё более непростой задачей. Об этом в своей колонке пишет главный редактор портала ua-banker.com Алексей Лупоносов: «Фонд гарантирования вкладов уже ничего не гарантирует. Фонд создавался на принципах большой страховой компании. На тот момент существовало 152 банка, и было решено, что они делают небольшие платежи, формируя некий страховой фонд, которого должно хватить, если с рынка выведут несколько банков. Пополнение ФГВФЛ происходило как у страховой компании, фонд имел резерв прочности на случай падения трех-четырех банков четвертой категории. Но когда начали падать первоклассные банки, Фонд прибегнул к тому, чтобы просить денег у государства».

Директор-распорядитель ФГВФЛ Константин Ворушилин в комментарии для прессы уточняет, что убытки Фонда по состоянию на июль превысили 70 млрд грн: «Фонд уже не может брать заимствования — они платные и стоят 12%». Очевидно, речь идёт о государственных заёмных средствах, коммерческие заимствования стоят дороже.

Проблемы с выплатами уже вызывают ответные действия со стороны вкладчиков: «Под зданием Фонда гарантирования вкладов собралось более 200 человек. Они говорят, что к ним еще будут присоединяться люди со всей Украины. Все эти люди вложили свои деньги в банки, которые впоследствии Нацбанк признал неплатежеспособными. Сейчас они говорят, что деньги им не возвращают, более того, в Фонде гарантирования вкладов этим людям сказали, что договоры, которые они заключали с этими коммерческими банками, они сейчас не являются действительными», — сообщает журналист телеканала «112 Украина» во время прямого включения.

Ставки

Доходность депозитных вкладов в украинских банках снижается вслед за уменьшением Нацбанком учётной ставки. Пионерами в этом выступают государственные банки: «Банк продолжает начатое осенью 2015 года постепенное снижение процентных ставок по депозитам. Снижение ставок по депозитам планируется с 22 июля 2016 года в диапазоне 0,25—1 процентный пункт», — говорится в пресс-релизе «Ощадбанка».

Частные банки подтверждают готовность следовать в русле этой политики. Так, по словам председателя правления «Приватбанка» Олега Гороховского, будут снижаться ставки не только в гривне: «Знаете ли вы, что банки с иностранным капиталом, кроме российского, прекратили привлекать депозиты в валюте? Аваль (Райффайзен Банк Аваль) — 0,01% ставка, УкрСиббанк вообще не принимает валютные вклады. Будем снижать ставки в валюте, раз она никому не нужна».

Согласно данным за неполные 7 месяцев, ставки по годовым депозитным вкладам в среднем уменьшились с 21,15% до 18,86% (гривна), с 8% до 6,35 (доллар), с 7,1% до 5,53% (евро).

Хроника банкопада

В июле регулятор отозвал лицензии у банков «Смартбанк» и «Михайловский». Также был признан неплатёжеспособным «Государственный земельный банк». При этом суды признали незаконной ликвидацию двух банков, в отношении которых эта процедура была применена («Укринбанк», «Союз»). При этом в отношении «Укринбанка» ФГВФЛ готовит встречный иск. В пресс-службе Фонда заявляют, что восстановление банковской лицензии через суд затеяно не с целью возобновить работу банка, а чтобы позволить крупным заёмщикам (среди которых — компании, аффилированные с собственниками банка) избежать погашения кредитов.

Всего же, по данным отраслевых экспертов, к началу июня неплатежеспособными были признаны 78 украинских банков. 72 из них по состоянию на начало июля находились в процессе ликвидации, в остальных были введены временные администрации (что на практике зачастую лишь первый шаг к ликвидации). В связи с чем, как отмечает управляющий партнер ЮФ «Правовест» Глеб Сегида в комментарии для Glavred.info, «к концу 2016 года, с высокой долей вероятности, на рынке останется менее 100 банков, и при отсутствии резкого экономического подъема их количество продолжит снижаться и в 2017 году». По состоянию на начало 2014 года их, напомним, было 180. Об опасности дальнейшей чистки рынка рассуждает кандидат экономических наук, оппозиционер Егор Устинов в комментарии для daily.com.ua: «После того, как за два весенних месяца НБУ «положил» четыре банка, признав их неплатежеспособными, финансисты забили тревогу. Население начало активно опустошать свои счета в надежде уберечься от банкротства. Финансовая система затрещала по швам. Если Нацбанк допустит банкротство еще двух-трех банков осенью, система будет близка к обрушению. Это подстегнет инфляцию и девальвацию гривни, что, в свою очередь, скажется на реальном секторе экономики — выплате зарплат, количестве безработных, на ценах. Считается, что на восстановление доверия к банковской системе обычно требуется около двух лет. В Украине же этот процесс растянется на гораздо больший срок, ведь в нашей стране у людей априори нет уверенности в стабильности финучреждений». В целом с ним согласен и глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак, утверждающий в комментарии для vikka.ua, что у Нацбанка попросту отсутствует стратегия развития банковской системы: «В цивилизованных странах, если банк в силу определённых причин становится неплатежеспособным, его выставляют на продажу. Тогда его покупает другой коммерческий банк или государство выкупает его путем национализации. Но и в первом, и во втором случае всё до последней копейки вкладчика сохраняется, и клиентам даже лучше, потому что из проблемного [банка] они переходят в надёжный. А у нас занимаются ликвидацией. И только вкладчик слышит это слово, у него появляется природная реакция бежать в банк и забирать деньги».

Российские дочерние банки на Украине

Убыток «дочки» российского Сбербанка по итогам 6 месяцев 2016 года превысил 3 млрд грн. Это на 28,5% выше, чем в прошлом году. Впрочем, у банка проблемы не только финансового характера, он продолжает испытывать давление общественности. В Кременчуге члены общественной организации «АТО-Майдан Кременчуг» требуют от властей города содействовать разрыву договора аренды помещения, в котором находится отделение банка. Кроме того, отделения Сбербанка в июле несколько раз «минировали»: дважды в Киеве и Одессе.

Рядовой случай (по иску украинской «дочки» ВТБ в обеспечение кредита были арестованы счета ООО «Фоззи Фуд», управляющей сетью магазинов «Сильпо») вызвал неоднозначную реакцию в украинской экспертной среде. Так, директор Международного института трансформаций общества Олег Соскин в комментарии ИА «Новый регион» связал это с отставкой Зурабова и активностью нового поверенного: «Это один из символических процессов. Возможно, с новым поверенным дана команда начать выполнять новую линию: идти в наступление по украинским бизнес-структурам через продажные суды, прокуратуру и другие органы власти Украины, где до сих пор находится очень разветвленная агентура еще со времен КГБ. Начинается открытая экономическая война посредством той пятой колонны, которая есть на Украине. По подсчетам на время распада СССР, в Украине оставалось минимум 7 млн агентов КГБ. Прошло не так много времени. Естественно, Печерский суд Киева пронизан этими же «кротами» из структур РФ».

ВЭБ провёл докапитализацию принадлежащего ему «Проминвестбанка» на сумму 4,2 млрд рублей (ок. 1,6 млрд грн). При этом похоже, что ВЭБ остаётся единственным из российских банков, кто твёрдо придерживается курса на уход с Украины. «Банк развития не должен управлять коммерческими банками, это не наша миссия. Наша миссия — высокотехнологические переделы. Мы должны освобождаться от наших коммерческих банков», — об этом в интервью РИА «Новости» заявил глава банка Сергей Горьков. По его словам, сейчас ведутся предметные переговоры, и в начале следующего года ВЭБ рассчитывает продать «Проминвестбанк». Возможно, именно для участия в этих переговорах Горьков в начале июля прилетал на Украину. Во всяком случае, о его визите сообщили украинские СМИ.

Разное

Украинские банки временно приостановили выдачу льготных кредитов на утепление жилья. Это связано с тем, что соответствующая целевая программа, запущенная правительством, испытывает дефицит средств, из-за чего Государственное агентство по энергоэффективности и энергосбережению не сможет компенсировать 30% тела кредита. Напомним, соответствующая программа была запущена в 2015 году и заключается в том, что правительство через банки компенсировало 30% (40% в случае, если в программе участвовала организация совладельцев многоквартирного дома) расходов на внешнее утепление домов. Ранее по похожей схеме власти компенсировали 20% стоимости негазовых отопительных котлов. Обе программы разработаны в рамках стратегии уменьшения потребления природного газа населением.

Украинские банки активно сокращают свою филиальную сеть. По сообщению пресс-службы НБУ, количество банковских отделений в январе — июне уменьшилось на 8,8% (1049 отделений). Примерно половина приходится на ликвидированные банки. Лидер по сокращению — «Приватбанк», закрывший 263 филиала, сразу же за ним — государственный «Ощадбанк» (262 отделения).