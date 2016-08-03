Москва, 3 августа, 2016, 09:44 — ИА Регнум. В ходе первого этапа международного конкурса «Кубок моря — 2016» корабли ВМФ России, ВМС Азербайджана и ВМС Казахстана отработали на полигонах Каспийского моря конкурсные задачи применения корабля по предназначению с выполнением артиллерийских стрельб бортовыми комплексами вооружений по воздушной и морской целям, сообщили в Минобороны РФ.

mil.ru Артиллерийские стрельбы

Участниками артиллерийских стрельб стали малый ракетный корабль Каспийской флотилии ВМФ России «Углич», патрульно-сторожевой корабль ВМС Азербайджана «G-124», ракетно-артиллерийских корабль ВМС Республики Казахстан «Орал».

В период отработки кораблями конкурсных задач в море на борту корабля-контролера — малого ракетного корабля «Великий Устюг» была организована работа штаба руководства конкурса, а также находились наблюдатели от ВМС Исламской Республики Иран.

«Перед российскими, казахстанскими и азербайджанскими моряками стоят сложные задачи, которые определены Положением о конкурсе «Кубок моря — 2016». Оценивается как слаженность экипажей кораблей, так и мастерство корабельных боевых расчетов. Одновременно, выполняя задачи в море по плану конкурса, моряки трех стран добиваются высокого уровня взаимопонимания и обмениваются опытом в вопросах эксплуатации техники, вверенного вооружения», — отметил руководитель международного конкурса начальник Управления боевой подготовки ВМФ России контр-адмирал Виктор Кочемазов.

Добавим, международный конкурс «Кубок моря — 2016» проводится среди экипажей надводных кораблей государств — участников конкурса в рамках Армейских международных игр — 2016. Конкурс «Кубок моря — 2016» продлится до 13 августа 2016 года. Моряки выполнят боевые стрельбы из артиллерийских установок по плавающей мине, щиту-мишени (имитация надводного корабля) и воздушной цели, сбрасываемой на парашюте.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 по 13 августа на территории двух стран — России и Казахстана проходят международные армейские игры «АрМИ-2016». Всего в 23 конкурсах «АрМИ-2016» принимает участие 121 команда из 19 стран мира. Самыми многочисленными стали команды России, Белоруссии, Казахстана и Китая.

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Напомним, впервые Армейские международные игры прошли с 1 по 15 августа 2015 года на 10 армейских полигонах в разных регионах России — в Ейске, Острогожске, Каспийске, Кстово, Муроме, Новосибирске, Рязани, Саратове. В играх принимали участие представители 17 стран. Победителем «АрМИ-2015» стала российская команда.