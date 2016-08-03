Краснодар, 3 августа, 2016, 09:29 — ИА Регнум. Из международного аэропорта Краснодара вовремя не вылетел самолёт Boeing-777, следовавший по маршруту «Краснодар — Новосибирск — Мирный». Самолет авиакомпании «Алроса» задержался в воздушной гавани кубанской столицы на восемь часов.

desktopwallpapers.org.ua Небо закрытое облаками

Согласно онлайн-табло, покинуть аэропорт Краснодара лайнер должен был 2 августа в 16:20, передает корреспондент ИА REGNUM. Однако этого не произошло по техническим причинам. У самолёта отказали блоки питания, отвечающие за работу приборной панели в кабине пилота, сообщают «Вести Новосибирск». Пассажиры уже находились в салоне «Боинга», когда стало известно о поломке. Всех вылетающих попросили покинуть борт.

Прождать вылета гражданам пришлось восемь часов. За пассажирами был выслан запасной борт. 3 августа в 00:10 самолет покинул аэропорт Краснодара.

Как сообщало ИА REGNUM, на днях из-за поломки самолета, следовавшего по маршруту Краснодар — Новосибирск — Магадан, рейс был задержан на 1,5 суток. Из-за утечки масла вылет борта, намеченный на — 1 августа 21:05, отменили. В Новосибирск должны были лететь 168 пассажиров, которых забрал резервный самолет.