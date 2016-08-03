Папа римский Франциск: Нельзя учить детей выбирать свой пол
Варшава, 3 августа, 2016, 09:33 — ИА Регнум. Папа римский Франциск выразил сожаление о том, что в современных школах детей учат выбирать свой пол, сообщает The Guardian.
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Дети
С таким заявлением понтифик выступил 2 августа на встрече с епископами Польши, прошедшей за закрытыми дверями.
«Сегодня в школах они обучают детей — детей! — тому, что каждый может выбрать свой пол», — отметил глава Римско-католической церкви.
По его словам, речь идет об «идеологической колонизации», поддерживаемой «очень влиятельными странами». В заключение Франциск обратил внимание на то, что в настоящее время «мы живем в мире, где идет разрушение человека как образа Бога».