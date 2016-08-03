Севастополь, 3 августа, 2016, 09:22 — ИА Регнум. Экономика Севастополя должна развиваться вокруг главных точек роста — ВМФ и сферы его обслуживания. Об этом 2 августа журналистам заявил исполняющий обязанности губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников.

Пресс-служба Заксобрания Севастополя Депутаты встретились с врио Губернатора города Севастополя Дмитрием Овсянниковым

«Точки роста связаны с Военно-морским флотом и его обслуживанием. Туризм, благоустройство города, здравоохранение. Все эти отрасли, даже связанные с социальной составляющей, генерируют достаточно большой объем экономики города. Их нужно развивать», — сказал Овсянников.

По его словам, в структуре экономики Севастополя промышленность занимает 6%, здравоохранение, туризм, торговля — более 50%.

Он особо подчеркнул важность создания индустриального парка.

«В их числе индустриальный парк, на который из федерального бюджета выделено 1,6 миллиардов рублей. Ни один субъект Российской Федерации, кроме Республики Крым, такими средствами не располагает. Наша задача — определить приоритеты и, не находясь в дефиците средств, начинать реализовывать эти проекты», — сказал глава города.

Он отметил, что Россия всегда будет уделять внимание Севастополю, однако помощь центра «не будет вечна». После исполнения ФЦП (к 2020 году — прим. ИА REGNUM ) формирования инфраструктуры, создания новых отраслей и обновления ЧФ «доля средств федерального бюджета будет уменьшаться». Поэтому Севастополь должен приложить все силы к собственному развитию.

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