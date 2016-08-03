Севастополь, 3 августа, 2016, 09:14 — ИА Регнум. Врио губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников готов учитывать пожелания депутатов при кадровых назначениях в правительстве и обещает уменьшить количество департаментов правительства. Врио губернатора 2 августа встретился с парламентариями и прокомментировал итоги закрытой встречи, передает корреспондент ИА REGNUM.

Пресс-служба Заксобрания Севастополя Врио губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников

В течение августа Дмитрий Овсянников намерен провести личные встречи с каждым из 24 депутатов, а в сентябре на первом заседании осенней сессии выступить в заксобрании с изложением своего видения развития Севастополя.

Новый губернатор готов согласовывать с ЗС кандидатуры своих заместителей (что предусмотрено уставом), а также обсуждать кандидатуры на посты директоров департамента. «Не согласовываться, а обсуждаться. Я буду учитывать это мнение», — подчеркнул Овсянников.

«Количество департаментов тоже подлежит изменению — к уменьшению, — добавил он. — Мы обсуждали даже департаменты, связанные с органами местного самоуправления. Но все эти решения будут приниматься после того, как мы выработаем концепцию: какими полномочиями наделим местную администрацию, тогда уже можно будет говорить, что судьба департаментов будет другая».

После этих слов не удивляют первые отставки среди членов правительства — все фигуры вызывали резкую критику депутатского «крыла Чалого».

При этом Овсянников упомянул концепцию развития Севастополя, разработанную группой Алексея Чалого, которая по его словам, нуждается в привязке к действительности.

«Видение депутатов также нуждается в уточнении. Концепция требует актуализации. Сейчас нужно решать сугубо практичные вещи, принимать дорожные карты и реализовывать их. На старте противоречий нет. Не нужно болеть фантазиями и мегапроектами».