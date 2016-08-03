Салехард, 3 августа, 2016, 09:15 — ИА Регнум. На Ямале растет число заболевших сибирской язвой. Накануне их было 20, вчера, 2 августа, на пресс-конференции с министром здравоохранения Вероникой Скворцовой прозвучала цифра 23, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

diego_torres Олень

Сегодня, 3 августа, министр здравоохранения РФ вылетела из Салехарда в Ямальский район, где вместе с губернатором ЯНАО встречается с тундровиками и проверяет обустройство зон безопасности для населения, сообщает пресс-служба главы региона.

В чистой зоне территории карантина, далеко за пределами очага заболевания, ускоренными темпами ведутся работы по установке новых чумов. Губернатор Ямала Дмитрий Кобылкин, общаясь с земляками, еще раз подчеркнул, что из окружного бюджета уже выделено 90 миллионов рублей на строительство и обустройство порядка 100 новых чумов. Все имущество тундровиков, оставшееся в зоне карантина, придется уничтожить согласно эпиднормам. То, что возможно сохранить за пределами очага инфекции — будет по возможности и при условии строжайшей дезинфекции — сохраняться. Тундровики получают гуманитарную помощь в виде необходимых вещей и денежных средств. Благотворителями собрано 11 млн рублей. Молодежь Салехарда покупает игрушки и сладости для детей Ямальского района.

Дмитрий Кобылкин встретился с родителями маленькой девочки, которая попала в реанимацию. «Я видел вашу малышку в день поступления. У неё сейчас всё хорошо. Она здорова, диагноз не подтвердился. Поднялась сначала температура, врачи сразу на интенсивное наблюдение забрали. На следующий день она пошла на поправку. Активная, боевая девчонка у вас. Не волнуйтесь. Она здорова. Скоро будем готовить к выписке — вернётся домой», — успокоил родителей глава региона.

Состояние здоровья всех 90 человек, находящихся на лечении в Салехарде, стабильное, с хорошей динамикой, утверждают врачи окружной больницы. «Про снятие карантина говорить пока рано, — сообщила на пресс-конференции в Салехарде министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова. — Потому что все начиналось с одного очень небольшого очага, но появлялись новые, на сегодняшний день их несколько. Приходится отрабатывать по каждому отдельно. Но настороженность так велика, что не только по каждому падежу, но и по каждому карбункулу на теле оленевода, который может быть безобидным, мы все выстраиваемся и полностью проводим все необходимые меры. Поэтому пока не будем строить прогнозов, а постараемся уложиться в минимальные сроки. Главное, чтобы не было новых случаев заражения людей и падежа оленей. Сейчас все работают вместе, включая Минсельхоз, Россельхознадзор и другие надзорные ведомства, поэтому, думаю, мы не должны ничего пропустить».

Уцелевшее стадо оленей привито полностью. В Ямальском районе вакцинировано 42 тысячи голов. Вакцинацией охвачено и здоровое стадо сопредельных территорий — Тазовского и Приуральского районов. На Ямал доставили еще 200 тысяч доз вакцины для оленей. Напомним, поголовье оленей в ЯНАО составляет 700 тысяч. Также вакцинируется и население, и более 300 специалистов, работающих на ликвидации последствий ЧС по сибирской язве.

Войска биохимической защиты Министерства обороны РФ в интенсивном режиме, применяя технологии в соответствии с требованиями профилактики сибирской язвы, продвигаются по очагу карантина, ликвидируя каждого павшего животного. В настоящее время на ликвидацию последствий привлечено 224 человек, 18 единиц автотранспорта, 5 прицепов, 4 вертолета, гусеничный транспорт (3 единицы) Министерства обороны РФ. На границе чистой и карантинной зоны военнослужащие Минобороны РФ оборудовали санитарные пропускные пункты с обеззараживанем при прохождении.

Отметим, последний зарегистрированный случай вспышки сибирской язвы фиксировался на Ямале в 1941 году. С 1968 года вся территория ЯНАО была официально признана чистой от данной инфекции. Жизнеспособность возбудителя сибирской язвы — 100 и более лет. Он устойчив к перемене температур. Передается от животных человеку. Ликвидируется лишь сжиганием заболевших животных. «От людей это заболевание практически не передается, только через кровь, рана к ране, — уточнила Вероника Скворцова на пресс-конференции. — Чтобы заболеть, нужен носитель, непосредственный контакт с плохо обработанным мясом, жидкими средами носителя». Предполагается, что ямальские олени в поисках корма наткнулись на место погибшего от сибирской язвы животного и затем заразили друг друга.