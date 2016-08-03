Барвиха, Московская область, 3 августа, 2016, 17:05 — ИА Регнум. Решение руководства отделения партии «Единая Россия» в Одинцовском районе Московской области об отказе от выдвижения кандидатов в сельсовет поселения Барвихинское после скандальной отмены выборов в апреле стало своевременным решением, которое позволит избежать политизации выборного процесса. Тем временем такой же отказ сторонников Навального от участия в выборах показывает неуважение оппозиции к гражданам, которые были готовы отдать ей свои голоса. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил политолог, руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачев.

Джордж Бингэм. Областные выборы. 1852

«То что «Единая Россия» не будет выдвигать кандидатов в сельсовет Барвихинского после скандальной отмены выборов в апреле мне кажется решением предсказуемым. Понятно, что партийцы, чтобы избежать излишней политизации и комментариев по поводу результата голосования пойдут как самовыдвиженцы. Противостояние, которое там произошло в апреле повлекло за собой определенные имиджевые издержки для партии. Это вполне разумное тактическое решение. Излишнее педалирование партийности может в данном случае только стимулировать протестное голосование», — отметил Калачев, комментируя корреспонденту ИА REGNUM решение партии власти.

Тем не менее, говоря о схожем отказе от участия в выборах сторонников Алексея Навального, Калачев подчеркнул, что в этом случае решение выглядело как неуважение со стороны обещавших защищать местных жителей представителей оппозиции.

«Оппозиция потеряла всякий интерес к Барвихе, о которой она столько говорила и так заботилась. Версия о том, что выдвижение в Барвихе было связано с проверкой выборной системы на конкурентность и прочие характеристики было сказано уже после кампании, а в ходе говорилось, что они идут защищать интересы жителей. Отказ от борьбы — демонстрация неуважения к тем людям, за чьи симпатии они боролись ранее. Сейчас людей, готовых голосовать за сторонников Навального, по сути дела, бросили, сказав, что это был эксперимент и не более», — резюмировал собеседник агентства.

Напомним, по данным «РБК» одинцовское отделение партии рекомендовало единороссам не принимать участие в выборах в Барвихинском, однако не будет запрещать партийцам участвовать в кампании в качестве самовыдвиженцев. Юрист ФБК Иван Жданов, в свою очередь, сообщил, что сторонники Навального также не планируют участвовать в выборах в Барвихинском, так как их выдвижение было связано с задачей по проверке всей избирательной системы после смены руководства ЦИК. Теперь необходимости в этом тестировании нет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 6 апреля 2016 года в поселении Барвихинское началось досрочное голосование по выдвижению депутатов в местный совет депутатов, которое должно было продлиться до 23 апреля. Однако 16 апреля СМИ сообщили, что голосование проходит с нарушениями. Был зафиксирован, а затем и официально признан подвоз избирателей и уничтожение важной документации. 20 апреля ЦИК принял решение об отмене выборов. За этим решением последовала отставка главы Мособлизбиркома Ирека Вильданова и самороспуск местной избирательной комиссии. Новые выборы депутатов сельского поселения назначены на 18 сентября 2016 года.