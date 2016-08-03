Скандал «смыл» власть и оппозицию из Барвихинского: борьбы не будет
Барвиха, Московская область, 3 августа, 2016, 17:05 — ИА Регнум. Решение руководства отделения партии «Единая Россия» в Одинцовском районе Московской области об отказе от выдвижения кандидатов в сельсовет поселения Барвихинское после скандальной отмены выборов в апреле стало своевременным решением, которое позволит избежать политизации выборного процесса. Тем временем такой же отказ сторонников Навального от участия в выборах показывает неуважение оппозиции к гражданам, которые были готовы отдать ей свои голоса. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил политолог, руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачев.
«То что «Единая Россия» не будет выдвигать кандидатов в сельсовет Барвихинского после скандальной отмены выборов в апреле мне кажется решением предсказуемым. Понятно, что партийцы, чтобы избежать излишней политизации и комментариев по поводу результата голосования пойдут как самовыдвиженцы. Противостояние, которое там произошло в апреле повлекло за собой определенные имиджевые издержки для партии. Это вполне разумное тактическое решение. Излишнее педалирование партийности может в данном случае только стимулировать протестное голосование», — отметил Калачев, комментируя корреспонденту ИА REGNUM решение партии власти.
Тем не менее, говоря о схожем отказе от участия в выборах сторонников Алексея Навального, Калачев подчеркнул, что в этом случае решение выглядело как неуважение со стороны обещавших защищать местных жителей представителей оппозиции.
«Оппозиция потеряла всякий интерес к Барвихе, о которой она столько говорила и так заботилась. Версия о том, что выдвижение в Барвихе было связано с проверкой выборной системы на конкурентность и прочие характеристики было сказано уже после кампании, а в ходе говорилось, что они идут защищать интересы жителей. Отказ от борьбы — демонстрация неуважения к тем людям, за чьи симпатии они боролись ранее. Сейчас людей, готовых голосовать за сторонников Навального, по сути дела, бросили, сказав, что это был эксперимент и не более», — резюмировал собеседник агентства.
Напомним, по данным «РБК» одинцовское отделение партии рекомендовало единороссам не принимать участие в выборах в Барвихинском, однако не будет запрещать партийцам участвовать в кампании в качестве самовыдвиженцев. Юрист ФБК Иван Жданов, в свою очередь, сообщил, что сторонники Навального также не планируют участвовать в выборах в Барвихинском, так как их выдвижение было связано с задачей по проверке всей избирательной системы после смены руководства ЦИК. Теперь необходимости в этом тестировании нет.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 6 апреля 2016 года в поселении Барвихинское началось досрочное голосование по выдвижению депутатов в местный совет депутатов, которое должно было продлиться до 23 апреля. Однако 16 апреля СМИ сообщили, что голосование проходит с нарушениями. Был зафиксирован, а затем и официально признан подвоз избирателей и уничтожение важной документации. 20 апреля ЦИК принял решение об отмене выборов. За этим решением последовала отставка главы Мособлизбиркома Ирека Вильданова и самороспуск местной избирательной комиссии. Новые выборы депутатов сельского поселения назначены на 18 сентября 2016 года.