Москва, 3 августа, 2016, 09:10 — ИА Регнум. Пара USD/RUB сохраняет волатильность в связи с влиянием нескольких разнонаправленных факторов, считает старший аналитик ГК Forex Club Алена Афанасьева.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар. Рубль

«Пока котировки нефти продолжают падение и обновляют очередные многомесячные минимумы, доллар тоже сдает позиции. Именно поэтому рубль все еще делает попытки коррекции и никак не может пробить довольно сильное сопротивление в районе 66,80/67,00», — отметила Афанасьева.

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«Сегодня, 3 августа, все будет зависеть от американского отчета по запасам нефти. Слишком резкий прирост объемов может все же помочь паре USD/RUB пройти отметку 67,00 и направиться в район 67,70», — предположила эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM, Центробанк РФ установил официальные курсы валют на 3 августа, доллар США и евро существенно выросли к рублю. Так, доллар США вырос на 92,63 копейки и составил 66,8816 рубля. Курс евро установлен на отметке в 74,9007 рубля, он вырос на 1,2484 рубля. Цена на нефть поднялась до $41,97 за баррель.