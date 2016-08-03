Севастополь, 3 августа, 2016, 09:09 — ИА Регнум. Экс-председатель законодательного собрания Севастополя Алексей Чалый не исключил, что поправку в устав города о прямых выборах губернатора вновь вынесут на рассмотрение парламентариев. Но референдум для этого может уже не понадобится. Об этом он заявил 2 августа журналистам после встречи депутатов с врио губернатора Дмитрием Овсянниковым.

Пресс-служба Заксобрания Севастополя Новый губернатор встретился с депутатами законодательного собрания

«Я совершенно не исключаю то, что мы вновь внесем вопрос о прямых выборах, и он будет проголосован без референдума, — цитирует Чалого сайт «Примечания». — Этот вопрос по-прежнему актуален и, как я неоднократно говорил, прямого отношения к личности губернатора не имеет. Он имеет отношение в целом к системе власти города».

Как сообщало ИА REGNUM, назначенный на днях временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников ранее уже заявил о готовности к прямым губернаторским выборам в случае, если будет принято соответствующее решение.

Согласно действующему уставу города, губернатор Севастополя избирается депутатами законодательного собрания из трех кандидатов, предложенных президентом РФ Владимиром Путиным. Предварительно своих кандидатов должны утвердить три парламентские партии: очевидно, что это станет возможным только после выборов в Государственную думу.

Идея задействовать формат городского референдума окрепла после того, как сторонники прямых всенародных выборов дважды не смогли провести вопрос через поправки в устав Севастополя. Обе попытки разбились о непреодолимый порог в 16 необходимых голосов.