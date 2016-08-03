Москва, 3 августа, 2016, 08:55 — ИА Регнум. Мировые цены на нефть незначительно выросли после публикации данных Американского института нефти (API) о сокращении запасов"черного золота» в США и подешевевшего доллара, свидетельствуют данные The ICE Futures Europe.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

По состоянию на 8:50 мск стоимость октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent выросла до $41,94 (+0,10%) за баррель. Цена сентябрьских фьючерсов на лёгкую нефть марки WTI на торгах в США выросла на 0,51% до $39,71 за баррель, потеряв 3,715%.

Ранее 2 августа нефть марки WTI закрыла на отметке в $39,51 за баррель. Рост нефтяных котировок начался после сообщения API о сокращении на 1,34 млн баррелей запасов нефти в США. Кроме того, на фоне слабой статистики по доходам и расходам потребителей в США сильно просела американская валюта. Фондовые биржи США 2 августа закрылись в минусе.