Москва, 3 августа, 2016, 08:52 — ИА Регнум. По итогам торговой сессии на Московской бирже 2 августа курс американского доллара расчетами завтра снизился на 0,3%, до 66,64 руб., курс евро вырос на 0,3%, до 74,87 руб. Официальные курсы ЦБ РФ на сегодня, 3 августа, составляют 66,88 руб. за американскую валюту и 74,90 руб. за евро. Обе оценки пересмотрены на повышение, на 93 и 125 копеек соответственно.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

Ключевой фактор влияния, конечно же, нефть с ее новым «дном» на отметке $41,51 за баррель Brent.

Согласно открытым данным, июльское падение рубля (суммарно на 3,7% в месяц к доллару США) позволило отечественному Минфину заработать около 270 млрд рублей. «Заработать» — в переносном смысле, конечно: из-за диверсификации средств в составе Резервного фонда и ФНБ падение рубля позволило чуть нарастить денежную массу. Существенным образом это мало что меняет: резервы тают с каждым днем, только за первое полугодие было потрачено 1,2 трлн рублей Резервного фонда.

Для российского рубля сегодня, 3 августа, к утру конъюнктура остается без принципиальных изменений. При текущих ценах на нефть рубль сохраняется переоцененным, доллар должен стоить 72−73 руб. Сессию среды американская валюта проведет в диапазоне 66,30−67,45 руб. Евро постарается удержаться в рамках значений 74,60−75,50 руб.