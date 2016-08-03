Москва, 3 августа, 2016, 08:19 — ИА Регнум. Российский рубль предпринял 2 августа попытку восстановиться. Котировки пары USD/RUB в моменте достигали уровня 65,85. По-прежнему, основным катализатором для российской валюты остаются цены на нефть, считает аналитик ГК Forex Club Ирина Рогова. Хотя свою лепту вносит и динамика доллара, который чувствует себя недостаточно стабильно после ряда слабоватых отчетов, что снижает вероятность повышения ставки в ближайшее время.

ИА REGNUM Рубль

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По мнению руководителя аналитического отдела Grand Capital Сергея Козловского, «стойкость рубля не ниже 67 рублей за доллар обеспечивает ЦБ РФ в погоне за стабильностью курса валюты перед выборами в Госдуму России, потому что никаких других реальных причин для этого сейчас нет».

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Как сообщало ИА REGNUM, Центробанк РФ установил официальные курсы валют на 3 августа, доллар США и евро существенно выросли к рублю. Так, доллар США вырос на 92,63 копейки и составил 66,8816 рубля. Курс евро установлен на отметке в 74,9007 рубля, он вырос на 1,2484 рубля.