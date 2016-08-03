Ростов-на-Дону, 3 августа, 2016, 07:51 — ИА Регнум.



fc-rostov.ru Главный тренер «Ростова» Курбан Бердыев

К ответному матчу третьего отборочного раунда Лиги чемпионов УЕФА, который состоится в Брюсселе сегодня, 3 августа, футболисты «Ростова» готовы на 100%. Об этом накануне на пресс-конференции в столице Бельгии сообщил наставник желто-синих Курбан Бердыев, проинформировали ИА REGNUM в пресс-службе донской команды.

«Неделя после первой игры нам серьезно помогла. Мы дали отдохнуть некоторым игрокам, а кто-то, наоборот, сыграл больше. В целом, мы хорошо использовали это время. У нас есть план игры. Мы к каждому сопернику готовимся индивидуально, и этот матч не исключение. У нас опытные игроки. Нужно избежать ошибок в простых ситуациях», — отметил главный тренер «Ростова».

По словам наставника, «Андерлехт» — это лучшая команда, с которой его подопечные играли за последнее время. Что касается усиления состава донской команды, то пока в этих вопросах продвижения нет. Полузащитник Александр Ерохин из-за травмы не может сыграть за команду все 90 минут, но на определенное время все же выйдет на поле. Думбия из-за разрыва связок и вовсе пропустит футбольную баталию.

Как отметил защитник команды испанец Сесар Навас, у «Ростова» «есть определенные секреты по поводу предстоящего матча, но раскрывать мы их не будем. Ребята готовы к матчу на 100%», — подтвердил речь Бердыева футболист.

Напомним, что встреча в рамках третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА состоится на стадионе «Констант Ванден Сток» в Брюсселе в 21:45. Еще перед вылетом в Бельгию Сесар Навас отмечал боевую готовность команды.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, состав команды пока не могут пополнить дорогие футболисты. Это зависит от собственника клуба — правительства региона. Курбан Бердыев готов проработать этот вопрос на встрече с руководством области. Но пока финансовые возможности «Ростова» на сезон не уточняются.