Нью-Йорк, США, 3 августа, 2016, 07:45 — ИА Регнум. Южнокорейская компания Samsung провела презентацию нового смартфона Galaxy Note 7. Топовый гаджет оснащен 5,7-дюймовым изогнутым дисплеем и сканером сетчатки глаза, сообщает akket.com.

smartphone2017.com Samsung's Galaxy Note 7

Устройство, представленное производителем 2 августа, работает на базе процессора Qualcomm Snapdragon 820 и снабжено 12-мегапиксельной основной камерой f/1.7 с оптической стабилизацией. По сравнению с устройством iPhone 6s Plus, представленным компанией Apple в сентябре минувшего года, Galaxy Note 7 от Samsung имеет ряд преимуществ, отмечает издание.

Южнокорейская новинка поддерживает возможность быстрой беспроводной зарядки, а также полностью защищена от попадания пыли и воды: в течение получаса со смартфоном можно работать, погрузив его в воду на глубину до 1 м. Кроме того, Galaxy Note 7 — первое коммерческое устройство с полноценным сканером сетчатки глаза, позволяющим работать с приложениями и файлами.

Еще одной особенностью гаджета является фирменный дисплей Super AMOLED с поддержкой функции Always On Display. Технология позволяет использовать отдельные пиксели на экране, не тратя заряд аккумулятора на питание всего дисплея. Устройство имеет возможность установки карты памяти емкостью до 256 Гб.

На территории РФ новинка будет доступна по цене 64 тыс. 990 рублей. Для сравнения, iPhone 6s Plus обходится покупателям в 74 тыс. 990 рублей.

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