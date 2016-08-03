Якутск, 3 августа, 2016, 08:01 — ИА Регнум. Жизнь якутянки спасла операция по пересадке почки. Донором органа стал умерший человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе министерства здравоохранения республики. Пересадка кадаверного органа проводилась в Якутии впервые.

Фридрих Райман. Три хирурга. 1937

Женщине из отдалённого северного района этой трансплантацией фактически подарили вторую жизнь. Донором почки стал тяжело больной человек, у которого врачи констатировали смерть мозга. Шанс выжить получила пациентка с такой же группой крови, совместимостью по всем параметрам и наивысшими шансами на приживление пересаженной почки.

Молодая женщина из труднодоступного северного района в 2000 году вынуждена переехать в Якутск, где в течение 16 лет находилась на хроническом диализе из-за терминального поражения обеих почек. «Этот прекрасный день я ждала с нетерпением. Пересадка кадаверных органов — это билет в новую жизнь!» — с трудом сдерживая слёзы сказала перед операцией якутянка.

Через 12 дней после уникальной операции врачи констатируют: женщина чувствует себя хорошо. «Состояние пациентки стабильное. Она уже переведена из отделения интенсивной терапии (реанимации) в соматическое отделение. Все показатели по биохимическим анализам у неё пришли в норму, и сейчас, как у здорового человека. Функции трансплантанта нормальные», — отметил хирург-трансплантолог Андрей Васильев. При этом, с момента пересадки трансплантанта диализ женщине уже не требовался.

Трансплантолог также пояснил: планы по пересадке кадаверных органов у врачей большие, но «палки в колёса может поставить финансовый вопрос». Пока деньги поступают только на пересадку почки и печени. Андрей Васильев также отметил, что препараты, назначаемые пациентам, которым трансплантируют кадаверные органы, очень дорогие, также, как и средства консервации органов.

«Эти препараты занимают самый большой объём в квоте», — отметил трансплантолог, приведя в пример цену одной ампулы препарата, предотвращающего отторжение пересаженного органа — 56 тысяч рублей. В итоге, общая стоимость пересадки кадаверной почки одному пациенту составляет примерно 1 млн рублей.

Пересадки почки в Якутии ждут 45 человек, а на гемодиализном лечении в республике находятся около 300 пациентов. В трансплантации печени нуждаются сотни пациентов в регионе, но в уже сформированном листе ожидающих пока внесены только 20. Первая операция намечена на 2017 год.