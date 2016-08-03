Петропавловск-Камчатский, 3 августа, 2016, 07:39 — ИА Регнум. Всем спортсменам, которые готовятся на Камчатке к крупным соревнованиям, в том числе Всероссийским и международным, предоставляется возможность пройти обследование на допинг в местной клинической больнице. Её возможностями смогут пользоваться и те спортсмены, которые могут приехать на полуостров готовиться к Олимпиаде в Южной Корее в 2018 году, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

ZaldyImg Допинг

Как заявил корреспонденту ИА REGNUM зампред регионального правительства Валерий Карпенко, с учетом того, что сейчас происходит в мировом спорте, Камчатка крайне обеспокоена не только хорошей подготовкой спортсменов, но и всем, что этому способствует, в том числе и анализами крови на запрещенные препараты.

«Созданные у нас условия позволяют выявить в крови и биологических жидкостях любые препараты, попадающие под запрет», — сказал собеседник агентства, отметив, что регион готов работать в этом плане и с Институтом физкультуры и спорта, а также в самостоятельном режиме.

Большое внимание этой проблеме в регионе уделяют в связи с тем, что Камчатка включена в Концепцию организации летней подготовки национальных сборных РФ. Регион определён базовой площадкой для тренировок команд по горным лыжам, сноуборду и фристайлу. Проводить летние тренировки будут на снежниках Козельского, Авачинского и Вилючинского вулканов.

При этом в сборные команды по зимним видам спорта России включены более 50 камчатских спортсменов. Трое параолимпийцев в 2014 году участвовали в Играх в Сочи и показали хорошие результаты.

Спортивные функционеры на Камчатке при этом пристально следят за допинг-скандалом. Старший тренер сборной Камчатского края по горнолыжному спорту, заслуженный тренер России Александр Каталагин считает, что многие из спортсменов пострадали незаслуженно.

«Чувствуется в ситуации, которая сейчас сложилась, лукавство: отняв медали у одних, отдают награды обладателям четвертого и прочих мест, при этом не проверяя их на допинг. Конечно, есть спортсмены, которых действительно уличили, но ведь многие страдают незаслуженно — это самое страшное. Глубоко сопереживаю в этой ситуации российским спортсменам, поскольку мои воспитанники выступали на Всемирных играх, и мы знаем, насколько сложен путь к олимпийским вершинам», — сказал тренер.

Напомним, Международный олимпийский комитет (МОК) допустил до Олимпиады в Рио-де-Жанейро сборную России, но федерации спорта самостоятельно решают, кто из спортсменов поедет на Игры. Главный критерий — чистая допинг-история. Зимняя Олимпиада пройдет в 2018 году в Корее.