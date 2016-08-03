Новосибирск, 3 августа, 2016, 07:49 — ИА Регнум. Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров заявил, что не перестанет петь, даже если за исполнение песен ему придется отдавать всю выручку от концертов. Так он отреагировал на решение мирового суда Новосибирска, оштрафовавшего компанию «Мегаполис» (организатора концерта «Ленинграда» в Новосибирске) за нецензурную брань со сцены.

lafleur Сергей Шнуров

«Сегодня, в День десантника, что, конечно, символично, так как десантники не матерятся, некие самозваные православные активисты отжали в суде денюжку у организаторов концерта «Ленинграда». Я безответственно, но со всей серьёзностью заявляю, что даже если за исполнение моих песен будут забирать всю выручку от концертов, петь я не перестану, потому как душа поёт. И даже в неволе, которой они мне угрожают, продолжу хрипеть и выть, природа у меня такая», — написал Шнуров в своем Instagram.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что ООО «Мегаполис» по решению мирового суда Новосибирска придется выплатить 40 тысяч рублей за нецензурную брань со сцены во время концерта группы «Ленинград» в Новосибирске.

Представители компании вину свою не признали и заявили, что направляли Сергею Шнурову обращение с просьбой воздержаться от мата.

Напомним, концерт группы, который прошел в Новосибирске 3 июня, привлек внимание еще до своего начала. Руководители общественного движения «Народный собор» в Новосибирске и Санкт-Петербурге Анатолий Артюх и Юрий Задоя усмотрели в песне «Ленинграда» «В Питере — пить» пропаганду алкоголизма и наркомании и обратились с открытым письмом к мэру Новосибирска Анатолию Локтю. Градоначальник предупредил «Ленинград» через руководство ЛДС «Сибирь», где был запланирован концерт. Но Сергей Шнуров отказался менять тексты песен.

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Концерт, по данным МВД, прошел спокойно, без правонарушений. Но «православные активисты» на этом не остановились и обратились к главе МВД России Владимиру Колокольцеву с требованием провести служебную проверку. Жалоба была направлена и в управление Минкультуры, после чего в отношении «Мегаполиса» был составлен протокол об административном правонарушении.