Рио-де-Жанейро, Бразилия, 3 августа, 2016, 07:17 — ИА Регнум. Глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Крейг Риди пообещал огласить в скором времени фамилии российских спортсменов, которые на Олимпийских играх в Сочи (2014 год) применяли допинг и ещё не были названы, сообщает «Спорт-Экспресс».

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"Мы скоро сможем назвать имена «грязных» спортсменов в Сочи», — заявил Риди.

Риди уверен, что новые имена должны быть интересны Международному олимпийскому комитету (МОК). По его мнению, допинг российскими спортсменами был применён, чтобы «реабилитироваться за ужасающие Игры в Ванкувере».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, после доклада главы независимой комиссии WADA по расследованию обвинений в допинг-нарушениях на Олимпиаде в Сочи Ричарда Макларена антидопинговое агентство рекомендовало отстранить всю сборную РФ от Олимпиады в Рио-де-Жанейро.

МОК, несмотря на это, 24 июля предоставил международным федерациям первоочередное право допускать спортсменов до Олимпиады в Рио-де-Жанейро. Было учтено, что спортсмены из России, уличённые ранее в употреблении допинга, не допускались к соревнованиям.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне, 2 августа, глава МОК Томас Бах заявил, что спортсмены из РФ могут быть дополнительно дисквалифицированы — это будет зависеть от результатов работы антидопинговой комиссии. МОК продолжит дополнительное допинг-тестирование и без колебаний будет санкционировать дисквалификацию всех спортсменов, которые окажутся замешаны в употреблении допинга.

Расследованием займётся комиссия, в которую войдут глава медицинской комиссии МОК Угар Эрденер, глава комиссии атлетов Клаудия Бокель и член исполкома МОК Хуан Антонио Самаранч. Окончательное решение комиссия огласит 5 августа.

Напомним, Олимпиада в Рио-де-Жанейро пройдёт с 5 по 21 августа. Это будет первая Олимпиада, проходящая в Южной Америке.