Якутск, 3 августа, 2016, 07:49 — ИА Регнум. Управление делами главы и правительства Якутии готово расходовать бюджетные деньги на конфеты, печенье, адресные папки и проведение социсследования. Общая сумма трат, без которых можно было бы обойтись, составит почти 1,8 миллиона рублей, сообщает корреспондент ИА REGNUM на основании данных с сайта госзакупок.

josealbafotos Кофе

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На приобретение кофе (зернового и растворимого), сахара, молока, печенья и шоколадных конфет из бюджета израсходуют почти 200 тысяч рублей. На эти деньги будет куплено 210 кг печенья, а также 240 кг конфет — с помадным корпусом, ореховой, кремовой и марципановой начинками и пралине. Кроме того, чиновники закупают себе 16 коробок сахара, 700 упаковок ультрапастеризованного молока и по 15 килограммов зернового и растворимого кофе.

На подарки будет потрачено 864 тысячи рублей. Почти в 400 тысяч обойдутся адресные папки к грамотам и в 364 тысячи — плакетки к благодарностям. На 1021 папке сделают золотое тиснение, а 130 плакеток будут иметь фактуру вишнёвого дерева.

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Ещё 600 тысяч рублей из бюджета уйдет на проведение социсследования «Оценка населением уровня развития и деятельности институтов гражданского общества в Республике Саха (Якутия)». В качестве результата чиновники ожидают узнать об уровне информированности жителей о деятельности институтов гражданского общества: региональной общественной палаты, Народного фронта, общественных советов разных уровней. Представителям власти также интересно, доверяют ли в Якутии этим институтам и достаточно ли жителям информации о них.

По итогам опроса чиновники намерены выделить самую эффективную форму общественного контроля, оценить готовность населения к участию в общественной жизни и востребованность НКО. Интересует правительство также узнаваемость руководителей институтов гражданского общества республики.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Якутии практически ежемесячно тратит крупные суммы денег на подарки и приложения к ним. Так, на бюджетные средства в республике закупали золотые часы, сувенирные ножи, подарочные наборы, серебряные ордена, фотоальбомы, сувениры, фоторамки и другое.

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Ещё 1 миллион рублей власти региона потратили на изготовление брошюры «О ходе и итогах исполнения планов мероприятий по реализации послания Главы Республики Саха (Якутия) Государственному собранию (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) за период 2012—2016 гг.», такова цена за три тысячи экземпляров. Изготовителям брошюры заплатят не только за печатные работы, но и за разработку её концепции, составление графических, табличных, фотографических материалов на русском и якутском языках, создание дизайна макета и электронную вёрстку.